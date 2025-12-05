Voilà maintenant plusieurs jours que des Français abonnés à Free mobile indiquent subir le même désagrément. Ils ne peuvent en effet ni passer un coup de fil, ni recevoir d'appel, alors même pourtant que le service des SMS lui fonctionne normalement.

Un problème qui, selon nos collègues d'Univers Freebox qui ont contacté l'opérateur, est reconnu par Free. « Toutes les équipes sont mobilisées et travaillent quotidiennement sur le sujet » a-t-il été affirmé par l'entreprise, sans que l'on ait pu obtenir de détails.