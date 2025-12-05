Il y a quelques problèmes sur le réseau Free mobile en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, et ce devrait être temporaire.
Aujourd'hui, avec l'importance acquise par le smartphone, chaque problème rencontré avec la couverture du réseau peut rapidement énerver. Et ça n'est malheureusement pas si rare, quand par exemple un chantier est mené sur une antenne mobile. Ces derniers jours, certains abonnés à Free mobile doivent à leur tour faire face à ce genre d'ennui.
Des abonnés Free se plaignent de ne plus pouvoir téléphoner (et de ne plus recevoir d'appels)
Voilà maintenant plusieurs jours que des Français abonnés à Free mobile indiquent subir le même désagrément. Ils ne peuvent en effet ni passer un coup de fil, ni recevoir d'appel, alors même pourtant que le service des SMS lui fonctionne normalement.
Un problème qui, selon nos collègues d'Univers Freebox qui ont contacté l'opérateur, est reconnu par Free. « Toutes les équipes sont mobilisées et travaillent quotidiennement sur le sujet » a-t-il été affirmé par l'entreprise, sans que l'on ait pu obtenir de détails.
Free est en train de basculer une partie de son réseau 3G en 4G
Le dysfonctionnement apparaît de différentes façons selon les clients. Certains indiquent qu'il n'y a aucune tonalité quand ils tentent de téléphoner, quand d'autres expliquent qu'aucun appel n'est même déclenché. D'autres abonnés affirment eux tomber tout de suite sur la messagerie. Et même s'ils ne peuvent recevoir des appels, les notifications d'appels manqués sont elles normalement délivrées. Enfin, cerise sur le gâteau, il leur est impossible de consulter la messagerie vocale.
Ce problème arrive au moment où Free opère une bascule importante d'une partie de ses antennes 3G vers son réseau 4G - dans des territoires qui pourraient bénéficier d'une telle densification du réseau. Or, comme le note Univers Freebox, les abonnés ayant accès à une bonne couverture 4G/5G, ne sont pas touchés par le problème. Il y a donc des chances que cette difficulté provienne de ces opérations techniques. De quoi espérer qu'il soit réglé rapidement ?