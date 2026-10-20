La journée avait déjà mal commencé pour les clients Revolut, avec des cartes refusées, des virements bloqués et une application inaccessible dès le début de matinée. La néobanque britannique, qui assure que l'argent et les données de ses clients sont en sécurité, est hébergée chez Google Cloud, qui de son côté est touchée par un incident. D'autres banques européennes, britanniques surtout, ont également été touchées. D'après un site spécialisé, la région londonienne du géant américain aurait subi un incident électrique. Rien ne relie officiellement cet épisode aux soucis de Free, bien entendu. Mais pour ceux qui seraient clients Revolut et Free en même temps, et on imagine qu'ils sont des milliers, ce mardi est un vrai mardi noir.