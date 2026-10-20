Les signalements de panne Free sont assez nombreux ce mardi après-midi. Le réseau de l’opérateur tient à l’échelle nationale, mais c'est surtout dans le Sud de la France que l'internet fixe fait des siennes.
On imagine volontiers que Free s'en passerait bien, toujours est-il que l'opérateur est frappé par de petits incidents multiples dans plusieurs endroits de France. Ce mardi 20 octobre 2026, les signalements se multiplient et font état d'une coupure bien réelle, qui prive d'internet depuis ce matin des abonnés de Free, notamment dans les Bouches-du-Rhône, un département assez sévèrement frappé par les intempéries depuis cette nuit, avec d'ailleurs un décès à déplorer.
Votre Freebox ne marche plus ? La panne est bien réelle, mais surtout en Provence
Alors que se passe-t-il chez Free, en panne ce mardi comme le nos collègues de Frandroid le rapportent ? Sur Downdetector, deux signalements sur trois concernent la connexion Internet fixe, loin devant le Wi-Fi (17 %) et le réseau mobile (11 %). Pour savoir si les box sont réellement en cause, Clubic a essayé de se faire une idée de l'état du réseau Free. La plateforme Free-reseau.fr, qui justement interroge les équipements de l'opérateur toutes les quinze minutes, livrent des chiffres intéressants.
À 16h38 par exemple, seuls 27 équipements sur près de 23 700 ne répondaient plus, soit à peine 0,1 % du réseau. Le compteur affiche bien 202 incidents depuis minuit, mais la plupart sont survenus en pleine nuit, entre 0h30 et 4 heures, et ont été rapidement résolus. Vers 14 heures, rien de très important ne s'est produit.
Comment expliquer alors cette avalanche de signalements ? Free-reseau ne voit que les équipements de Free, pas un éventuel blocage plus loin sur la route des données. Pour faire le tri chez soi, le plus simple est d'ouvrir les mêmes sites en 4G. Si seule la connexion de la maison coince, le service technique répond au 3244, un numéro non surtaxé depuis une ligne Free. L'opérateur n'a, pour l'heure, fait aucun commentaire.
Dans les Bouches-du-Rhône, la fibre Free a par endroits décroché
Chez Free ce mardi après-midi, le problème se situe surtout en Provence. Le département des Bouches-du-Rhône concentre à lui seul 19 des 27 équipements hors service, et Salon-de-Provence figure d'ailleurs parmi les villes les plus citées sur Downdetector. Salon-de-Provence a été touchée dès le matin, puis la panne s'est étendue en fin de matinée à Miramas, Istres, Grans, Lançon-Provence, La Fare-les-Oliviers et Eyguières. Entre 14h30 et 15h10, elle a gagné Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. À 16h38, aucun de ces équipements n'était revenu. Ailleurs, quelques coupures isolées persistent, comme à Paris (rue Saint-Luc), Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Lot, Colombey-les-Belles, et Marsillargues, dans l'Hérault, où un équipement ADSL ne répond plus depuis 2h45 environ.
La journée avait déjà mal commencé pour les clients Revolut, avec des cartes refusées, des virements bloqués et une application inaccessible dès le début de matinée. La néobanque britannique, qui assure que l'argent et les données de ses clients sont en sécurité, est hébergée chez Google Cloud, qui de son côté est touchée par un incident. D'autres banques européennes, britanniques surtout, ont également été touchées. D'après un site spécialisé, la région londonienne du géant américain aurait subi un incident électrique. Rien ne relie officiellement cet épisode aux soucis de Free, bien entendu. Mais pour ceux qui seraient clients Revolut et Free en même temps, et on imagine qu'ils sont des milliers, ce mardi est un vrai mardi noir.