Xavier Niel va étendre son empire médiatique. C'est le magazine 60 millions de consommateurs qui est sur le point d'enrichir la gamme de titres dans son catalogue.
Le milliardaire français est connu pour son vaste business dans le domaine des télécommunications porté par Iliad, avec sa marque phare Free qui compte plus de 23 millions d'abonnés en France, et plus de 50 millions en Europe. Mais Xavier Niel a aussi d'autres types d'intérêts, qui vont des demeures historiques françaises aux médias. Et dans ce domaine, le patron de Free pourrait bien être sur le point d'ajouter un titre à sa collection.
La holding de Xavier Niel a déposé une offre pour 60 millions de consommateurs
60 millions de consommateurs ne va pas très bien depuis maintenant plusieurs années. Son éditeur historique, l'Institut national de la consommation (INC), a accumulé entre 2018 et 2023 un total de 7,9 millions d'euros de pertes nettes. Ce dernier, sous la tutelle du ministère de l'Économie et de la DGCCRF, va finalement être dissous par l'État, et le titre vendu.
Et selon une information du média La Lettre, parmi les entités intéressées par une reprise, dont notamment Que Choisir Ensemble, on retrouverait la holding NJJ Médias de Xavier Niel. Cette offre permettrait de reprendre l'ensemble des équipes techniques qui testent les produits ainsi que la rédaction. Les fonctions support seraient par contre sacrifiées.
L'État penche pour le patron de Free
Et ce serait cette offre qui aurait finalement obtenu les faveurs de l'État, toujours selon la même source. L'État aurait opté pour la proposition de Xavier Niel, à cause des capacités digitales de l'empire de NJJ Médias, des synergies avec les titres de la holding comme Nice Matin et des liens que le milliardaire possède toujours avec le journal Le Monde.
Le projet de reprise de NJJ Médias intègre par ailleurs un réinvestissement dans le magazine, qui compte à cette heure quelque 60 000 abonnés. Un titre qui pourrait être relancé par ce changement de propriétaire, alors qu'il est en 2026 largement devancé par son rival Que Choisir.
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