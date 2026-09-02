60 millions de consommateurs ne va pas très bien depuis maintenant plusieurs années. Son éditeur historique, l'Institut national de la consommation (INC), a accumulé entre 2018 et 2023 un total de 7,9 millions d'euros de pertes nettes. Ce dernier, sous la tutelle du ministère de l'Économie et de la DGCCRF, va finalement être dissous par l'État, et le titre vendu.

Et selon une information du média La Lettre, parmi les entités intéressées par une reprise, dont notamment Que Choisir Ensemble, on retrouverait la holding NJJ Médias de Xavier Niel. Cette offre permettrait de reprendre l'ensemble des équipes techniques qui testent les produits ainsi que la rédaction. Les fonctions support seraient par contre sacrifiées.