Le milliardaire français avait des ambitions importantes en Belgique. Mais il doit au final se retirer de ce marché.
On sait Xavier Niel toujours très intéressé par le développement à l'international. Encore en début d'année, on voyait ainsi le patron d'Iliad (à qui appartient Free mobile) devenir l'actionnaire majoritaire de l'opérateur chilien Telefónica Chili. Mais ces opérations d'expansion ne fonctionnent pas toujours, comme on peut le voir cette semaine chez nos voisins d'outre-Quiévrain.
Xavier Niel vend sa participation dans l'opérateur mobile belge Proximus
En novembre 2023, Xavier Niel acquérait une participation de 6,66% dans le capital du plus grande opérateur des télécommunications de Belgique, Proximus. Il devenait ainsi le second actionnaire de cette entreprise, derrière l'État belge, qui possède aujourd'hui 53% de Proximus.
Mais cette entrée n'aura finalement rien donné. En effet, selon une information de Proximus, Xavier Niel a effectué une opération de cession de ses parts le 5 mai dernier, qui fait passer sa participation en dessous des 1% réglementaire. Une opération qui officialise donc son départ de l'opérateur belge.
Une prise de contrôle ratée ?
Une décision qui semble avoir pour cause des ambitions déçues de le part de l'homme d'affaires français. Celui-ci avait commencé à développer un projet, dont les échos sont tombés dans la presse l'an dernier, qui lui aurait permis de prendre le contrôle de Proximus. L'idée était de permettre le maintien de l'État belge dans le capital de l'entreprise, tout en laissant la holding de Xavier Niel aux commandes de la gestion opérationnelle.
Or, ce projet n'a finalement pas pu être mis en place, du fait du scepticisme des autorités locales. « On ne veut pas de Xavier Niel dans le management de Proximus pour le moment » avait ainsi expliqué le mois dernier dans une interview accordée au média La Libre le président du conseil d'administration de Proximus, Stefaan De Clerck. On n'a pour le moment pas le détail des oppositions qui ont mené au retrait de Xavier Niel.