Une décision qui semble avoir pour cause des ambitions déçues de le part de l'homme d'affaires français. Celui-ci avait commencé à développer un projet, dont les échos sont tombés dans la presse l'an dernier, qui lui aurait permis de prendre le contrôle de Proximus. L'idée était de permettre le maintien de l'État belge dans le capital de l'entreprise, tout en laissant la holding de Xavier Niel aux commandes de la gestion opérationnelle.

Or, ce projet n'a finalement pas pu être mis en place, du fait du scepticisme des autorités locales. « On ne veut pas de Xavier Niel dans le management de Proximus pour le moment » avait ainsi expliqué le mois dernier dans une interview accordée au média La Libre le président du conseil d'administration de Proximus, Stefaan De Clerck. On n'a pour le moment pas le détail des oppositions qui ont mené au retrait de Xavier Niel.