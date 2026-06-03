Dans l’interface d’administration de votre routeur d’entreprise, il vous suffit de remplacer les adresses DNS par défaut par celles d’un résolveur qui filtre les domaines malveillants avant de répondre à vos employés. Pas besoin d’une installation sur les postes ni d’intervenir sur chaque machine.

Géré par une organisation à but non lucratif basée en Suisse, Quad9 bloque automatiquement les domaines malveillants connus, sans configuration supplémentaire, et ne conserve aucun log de vos requêtes. Cloudflare propose également des résolveurs spécialisés : 1.1.1.2 bloque les logiciels malveillants, 1.1.1.3 y ajoute le filtrage des contenus adultes.

Depuis le 9 juin 2025, il existe aussi DNS4EU, un résolveur public gratuit cofinancé par la Commission européenne, piloté par un consortium de neuf organisations réparties dans dix pays membres. Ses listes de domaines malveillants viennent des CERT nationaux européens, et toutes les requêtes restent traitées à l’intérieur de l’Union européenne. DNS4EU traite jusqu’à 1 000 requêtes par seconde par adresse IP, ce qui couvre largement les besoins d'une PME standard.

Ces résolveurs bloquent les domaines malveillants connus. Mais ils ne vérifient pas que la réponse DNS elle-même est authentique. C’est le rôle de DNSSEC : ce protocole ajoute une signature cryptographique à chaque enregistrement, et votre résolveur la contrôle avant de vous répondre. Dans son guide sur les architectures DNS, publié en juillet 2024, l’ANSSI explique que c'est une mesure efficace contre les empoisonnements de cache.

Votre bureau d’enregistrement de nom de domaine, qu’il s’agisse d’OVHcloud ou de Gandi, vous permet d’activer DNSSEC depuis son interface d’administration. Dès que votre résolveur vérifie ces signatures, un attaquant qui tente de falsifier une réponse se heurte à une signature cryptographique qu'il ne peut pas reproduire.