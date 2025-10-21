dns0.eu, c’était un modèle du genre. Derrière cette aventure, on trouvait deux figures bien connues de la French Tech, à savoir Olivier Poitrey, cofondateur de Dailymotion, et Romain Cointepas, tous deux déjà à l’origine de NextDNS. Ensemble, ils avaient créé une association à but non lucratif basée en France pour bâtir un service de DNS récursif public, gratuit, souverain et transparent, hébergé exclusivement en Europe.

Le pari était osé et, sur le plan technique, parfaitement tenu. L’infrastructure comptait soixante-deux serveurs répartis dans vingt-sept villes de l’Union européenne, avec au moins deux points de présence dans chaque État membre et une latence médiane d’à peine douze millisecondes. Le service prenait en charge les protocoles les plus récents (DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS, DNS-over-QUIC et DNS-over-HTTP/3), garantissant un chiffrement de bout en bout des requêtes pour empêcher toute interception, falsification ou écoute.

Dans le détail, le projet proposait trois profils distincts, parmi lesquels une version de base sécurisée, un mode renforcé baptisé ZERO destiné aux environnements sensibles et un mode KIDS conçu pour les familles et les structures éducatives. Il combinait filtrage des domaines malveillants, basé sur des listes publiques et des analyses automatisées, protection contre le phishing et blocage des publicités ou contenus explicites, tout en respectant strictement la confidentialité des utilisateurs et utilisatrices.

L’ensemble reposait sur des partenariats techniques avec Gandi.net, hébergeur français de référence, Red Flag Domains, service de détection des noms de domaine malveillants, et plusieurs CERT nationaux, preuve d’une réelle intégration dans l’écosystème européen de la cybersécurité. Mais malgré cette architecture solide, l’équation restait précaire. Le service reposait sur du temps bénévole, quelques ressources mutualisées et beaucoup de conviction, soutenu en partie par les moyens techniques et financiers de NextDNS. Or, faute de financement réellement dédié à sa maintenance, la mécanique a fini par se gripper, une issue quasi prévisible pour un service Internet aussi critique. Construire un DNS souverain est une chose ; l’entretenir durablement en est une autre.