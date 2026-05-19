Quand Paris fait le travail que Washington ne fait plus

GitGuardian n'en est pas à son coup d'essai. La startup, fondée en 2017 et installée à Paris, scanne en permanence les dépôts publics à la recherche de secrets exposés. En février 2026, elle a bouclé une série C de 50 millions de dollars (portant ses levées cumulées à 106 millions), signe que le marché de la détection de fuites de code prend de l'ampleur. Guillaume Valadon n'a d'ailleurs pas caché sa stupéfaction dans un échange avec Krebs, confiant qu'il avait d'abord cru à un faux tellement le niveau de négligence lui semblait improbable.

Cette fuite arrive dans un contexte particulier. Depuis le début de l'administration Trump 2, la CISA a perdu environ un tiers de ses effectifs, passant de quelque 3 700 agents début 2025 à environ 2 200. Le budget fédéral 2026 prévoyait déjà une réduction à 2 649 postes. Philippe Caturegli soupçonne que le prestataire utilisait ce dépôt GitHub pour synchroniser ses fichiers entre un ordinateur professionnel et un ordinateur personnel, une pratique qui, dans n'importe quelle entreprise privée, vaudrait un licenciement immédiat. Chez l'agence chargée de dicter les bonnes pratiques de cybersécurité au reste du monde, c'est passé inaperçu pendant six mois.

La CISA a déclaré dans un communiqué qu'il n'y avait « aucune indication que des données sensibles aient été compromises ». Pour une agence dont la mission est d'anticiper les menaces, découvrir le problème après un chercheur parisien et un journaliste indépendant n'est peut-être pas le meilleur argument.