Depuis le 14 février, le département de la Sécurité intérieure est en fermeture partielle faute de financement voté par le Congrès. Sur les 2 341 agents que comptait la CISA, seulement 888 sont encore autorisés à travailler, les autres étant mis en congé forcé sans rémunération. Ce chiffre de 38% d'effectifs opérationnels traduit la réalité d'une agence déjà amputée d'un tiers de ses personnels au cours de l'année 2025, avant même que le shutdown ne vienne aggraver la situation.

Les pertes ne sont pas seulement numériques. Des divisions entières ont été fermées : l'unité anti-rançongiciels, les équipes dédiées à la sécurité des élections, les cellules de développement de logiciels sécurisés. Des centaines d'agents ont été réaffectés à d'autres branches du DHS pour soutenir la politique d'immigration de l'administration. Le directeur par intérim, Madhu Gottumukkala, nommé faute de mieux depuis le départ du précédent directeur, fait l'objet de critiques aussi bien à gauche qu'à droite : il aurait notamment téléversé des données contractuelles sensibles sur ChatGPT et échoué à un test polygraphique. La CISA n'a toujours pas de directeur permanent confirmé par le Sénat.