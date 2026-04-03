L'intrusion a commencé le 19 mars. Le groupe TeamPCP a exploité une version vérolée de Trivy, un scanner de vulnérabilités open source développé par Aqua Security. L'outil est massivement utilisé dans les pipelines de développement logiciel. C'est précisément cette confiance généralisée qui l'a rendu redoutable comme vecteur d'attaque.

La version piégée a permis de récupérer une clé d'accès AWS de la Commission européenne. Cette clé donnait des droits de gestion sur d'autres comptes cloud de l'institution. Les attaquants ont ensuite utilisé TruffleHog, un outil de détection d'identifiants dans le code source. Objectif : ratisser l'environnement cloud à la recherche d'autres accès.

Le groupe aussi créé une nouvelle clé d'accès associée à un utilisateur existant. Une technique classique pour se fondre dans le trafic légitime et échapper aux systèmes de détection. Le centre opérationnel de cybersécurité de la Commission n'a repéré l'anomalie que le 24 mars. Cinq jours se sont écoulés entre la compromission et la première alerte. Le 28 mars, le groupe d'extorsion ShinyHunters a publié l'intégralité du butin sur son site du dark web. L'archive pèse 90 Go compressés, environ 340 Go une fois décompressée.