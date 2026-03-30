Europa, c’est le portail officiel de l’Union européenne, qui est le premier intermédiaire entre l’internaute et les institutions de Bruxelles. Une plateforme dont l’infrastructure cloud a été ciblée par une cyberattaque le 24 mars dernier, comme l’a officiellement confirmé la Commission européenne quelques jours plus tard, le 27 mars.

Bruxelles a affirmé avoir réagi très promptement, ce qui aurait permis d’éviter une interruption des services. Mais si l’attaque a été détectée assez rapidement, selon la Commission européenne, il semble pourtant qu’il y ait bien eu une fuite de données. « Les premières conclusions de notre enquête en cours indiquent que des données ont été dérobées sur ces sites web » a ainsi reconnu l’institution, dans un communiqué.