Lorsque vous consultez un site en HTTPS, votre navigateur établit une connexion sécurisée avec le serveur du site grâce au protocole TLS (Transport Layer Security). Les deux parties établissent des clés de session qui leur permettent de chiffrer leurs échanges. Le contenu des pages, les données saisies dans les formulaires ou encore les cookies transmis au site deviennent ainsi illisibles pour les intermédiaires réseau.

Si un VPN est actif, les paquets qui transportent ces données déjà chiffrées sont chiffrés une nouvelle fois avant d'être envoyés sur Internet. Le logiciel VPN chiffre alors les paquets d'origine, puis les encapsule, c'est-à-dire qu'il les place dans de nouveaux paquets adressés au serveur VPN. Le tout est acheminé sur Internet jusqu'au serveur VPN à l'aide d'un protocole comme WireGuard ou OpenVPN, sans que votre FAI puisse voir les données qu'ils transportent ni leurs destinations finales.

À l'arrivée, le serveur VPN utilise les clés de session établies avec votre appareil pour retirer sa propre couche de chiffrement et récupérer les paquets d'origine. Il peut alors lire les informations nécessaires à leur acheminement, dont l'adresse IP du serveur de destination, mais le contenu HTTPS demeure chiffré. Pour y accéder, il lui faudrait les clés TLS de la connexion entre votre navigateur et le site web, qu'il ne possède normalement pas.

Le serveur VPN transmet enfin les paquets au site, qui déchiffre les données HTTPS et traite la requête. La réponse suit le chemin inverse : toujours protégée par TLS, elle rejoint le serveur VPN, qui l'encapsule et la chiffre à son tour avant de la renvoyer à votre appareil.