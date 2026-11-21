Votre fournisseur VPN dispose des clés nécessaires pour déchiffrer le tunnel qui transporte vos données. Faut-il en déduire qu'il peut lire vos mots de passe, vos messages ou les pages que vous consultez ? Tout dépend de ce qui circule à l'intérieur de ce tunnel.
Utiliser un VPN revient à confier sa connexion à un intermédiaire plutôt qu'à laisser son fournisseur d'accès Internet acheminer directement ses échanges vers leur destination. Le trafic passe alors par un serveur VPN qui, à l'aller, retire la couche de chiffrement du tunnel pour transmettre les données aux sites et services contactés. Au retour, il chiffre les réponses reçues avant de les renvoyer à votre appareil. À première vue, le fournisseur dispose donc de tout ce qu'il faut pour examiner les données qui transitent par son infrastructure. Sauf qu'une bonne partie de ces données était déjà chiffrée avant même d'entrer dans le tunnel.
Deux chiffrements indépendants pour une même connexion
Lorsque vous consultez un site en HTTPS, votre navigateur établit une connexion sécurisée avec le serveur du site grâce au protocole TLS (Transport Layer Security). Les deux parties établissent des clés de session qui leur permettent de chiffrer leurs échanges. Le contenu des pages, les données saisies dans les formulaires ou encore les cookies transmis au site deviennent ainsi illisibles pour les intermédiaires réseau.
Si un VPN est actif, les paquets qui transportent ces données déjà chiffrées sont chiffrés une nouvelle fois avant d'être envoyés sur Internet. Le logiciel VPN chiffre alors les paquets d'origine, puis les encapsule, c'est-à-dire qu'il les place dans de nouveaux paquets adressés au serveur VPN. Le tout est acheminé sur Internet jusqu'au serveur VPN à l'aide d'un protocole comme WireGuard ou OpenVPN, sans que votre FAI puisse voir les données qu'ils transportent ni leurs destinations finales.
À l'arrivée, le serveur VPN utilise les clés de session établies avec votre appareil pour retirer sa propre couche de chiffrement et récupérer les paquets d'origine. Il peut alors lire les informations nécessaires à leur acheminement, dont l'adresse IP du serveur de destination, mais le contenu HTTPS demeure chiffré. Pour y accéder, il lui faudrait les clés TLS de la connexion entre votre navigateur et le site web, qu'il ne possède normalement pas.
Le serveur VPN transmet enfin les paquets au site, qui déchiffre les données HTTPS et traite la requête. La réponse suit le chemin inverse : toujours protégée par TLS, elle rejoint le serveur VPN, qui l'encapsule et la chiffre à son tour avant de la renvoyer à votre appareil.
Ce que votre fournisseur VPN peut voir malgré tout
Toujours est-il que le chiffrement HTTPS ne rend pas les connexions invisibles. Pour acheminer les paquets, le serveur VPN doit connaître les adresses IP auxquelles ils sont destinés. Il peut aussi observer les horaires des connexions et les volumes de données échangés. Il connaît enfin votre adresse IP réelle, puisque votre appareil se connecte directement à son infrastructure.
Selon la configuration, le fournisseur peut même obtenir des informations plus précises sur les sites consultés. Si les requêtes DNS passent en clair par son infrastructure ou utilisent son propre résolveur DNS, il peut connaître les noms de domaine recherchés. Ces noms peuvent aussi apparaître dans le SNI (Server Name Indication), une information transmise lors de l'établissement d'une connexion TLS pour identifier le nom de domaine auquel le navigateur souhaite se connecter. Le protocole ECH (Encrypted Client Hello) permet toutefois de chiffrer cette information pour la masquer aux intermédiaires. Reste que même lorsqu'il parvient à identifier le site consulté, le fournisseur ne peut pas lire directement l'adresse complète de la page que vous ouvrez, ni son contenu. Le chemin de l'URL et les données échangées sont en effet protégés par HTTPS.
Ces informations sur les connexions posent aussi la question de leur conservation. Une politique no-log signifie qu'un fournisseur s'engage à ne pas conserver les catégories de données concernées par cette politique, mais elle ne l'empêche pas techniquement de les observer et ne garantit pas qu'il respecte sa promesse.
Et si la connexion n'est pas protégée par HTTPS ? Si vous consultez un site en HTTP classique, le serveur VPN récupère des données en clair à la sortie du tunnel. Il peut alors techniquement lire les pages consultées et les informations transmises, mais aussi modifier les données échangées. Un fournisseur malveillant pourrait ainsi ajouter un faux formulaire à une page web pour voler vos identifiants, ou remplacer un fichier téléchargé par un programme malveillant. La même logique s'applique aux autres applications qui échangent des données sans les chiffrer elles-mêmes.