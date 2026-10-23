Pour les ayants droit, l'extension des blocages aux VPN répond à un problème concret : ces services permettent de contourner les restrictions appliquées par les fournisseurs d'accès. Mais l'i2Coalition critique cet élargissement progressif, estimant que l'efficacité des mesures et leurs conséquences sur la confidentialité et les usages légitimes ne sont pas suffisamment évaluées.



Les tribunaux commencent d'ailleurs à préciser les limites de ces obligations. Le 7 octobre, la justice a refusé de sanctionner NordVPN et Surfshark malgré des blocages incomplets, jugeant leurs efforts suffisants. Ce jugement ne figure pas dans le rapport, mais l'organisation indique suivre les dernières évolutions judiciaires en France.