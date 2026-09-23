L’ACPA n’arrive pas dans le désert. Le Foreign Anti-Digital Piracy Act de Zoe Lofgren avait déjà remis le blocage de sites sur la table début 2025. De son côté, un autre texte bipartisan, le Block BEARD Act, est en préparation au Sénat.



Le retour de cette méthode ne fait toutefois pas l’unanimité. Des organisations de défense des libertés numériques et plusieurs acteurs du secteur technologique redoutent notamment les risques de surblocage et les conséquences pour des services légitimes. À l’inverse, l’industrie du divertissement défend un outil déjà utilisé dans de nombreux pays ; les promoteurs de Block BEARD parlent eux-mêmes de plus de 50 démocraties ayant adopté des mécanismes similaires.



Rien n’est encore joué aux États-Unis. Mais une tendance se dessine clairement : après les FAI et les DNS, les VPN sont à leur tour entraînés dans la lutte contre les sites pirates. Les États-Unis rejoignent une tendance déjà bien installée dans plusieurs pays européens : élargir progressivement le blocage des sites pirates au-delà des seuls fournisseurs d’accès.