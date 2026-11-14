En 1976, les cryptographes Whitfield Diffie et Martin Hellman publient une méthode permettant à deux correspondants d'établir un secret commun sur un canal de communication non sécurisé. Leur idée repose sur une particularité des mathématiques : à partir d'un nombre secret, il est facile de calculer une valeur que l'on peut partager publiquement. En revanche, retrouver le nombre secret à partir de cette seule valeur est si difficile qu'un ordinateur classique ne pourrait pas y parvenir dans un délai raisonnable.

Vous n'êtes pas mathématicien et vous commencez à décrocher ? C'est normal. On va tenter d'éclairer cette première explication à l'aide du fameux exemple des couleurs, grand classique pour comprendre Diffie-Hellman. Sortez les pots de peinture.

Deux personnes cherchent à obtenir exactement la même couleur, sans se révéler leurs mélanges secrets. Elles choisissent d'abord une couleur de départ, connue de tous. Puis chacune y ajoute, à l'abri des regards, une couleur de son choix et transmet son mélange à l'autre.

À réception, chacune ajoute sa propre couleur secrète au mélange reçu. Les deux personnes obtiennent alors exactement la même teinte, puisqu'elles ont utilisé les mêmes couleurs, mais sans jamais s'être communiqué leurs ingrédients secrets.

Et si quelqu'un avait observé toute l'opération ? Il aurait vu la couleur de départ et les deux mélanges échangés, sans pouvoir facilement retrouver les couleurs secrètes utilisées.

Alors, évidemment, les véritables échanges Diffie-Hellman ne reposent pas sur un nuancier Pantone, mais sur des nombres et des calculs mathématiques. Chaque machine dispose d'une valeur privée, à partir de laquelle elle calcule une information publique qu'elle transmet à l'autre. Elle combine ensuite l'information reçue avec sa propre valeur privée, et les deux machines aboutissent au même secret partagé.

Et voilà le travail ! Les informations publiques circulent sur le réseau, mais jamais le secret qui servira à protéger les communications. Même en enregistrant l'intégralité des échanges, une personne extérieure ne pourrait pas en déduire ce secret. Les deux machines peuvent alors établir une communication chiffrée, sans avoir eu besoin de s'envoyer leur clé.