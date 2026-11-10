Notre protocole repose sur une connexion fibre haut débit, testée avec et sans VPN. Pour chaque fournisseur, nous privilégions la configuration réseau la plus favorable aux performances ainsi que les protocoles rapides proposés par les applications.

Les mesures portent sur trois indicateurs : le download, qui correspond à la vitesse de réception des données, l'upload, qui mesure la vitesse d'envoi, et le ping, qui renseigne sur le temps de réponse de la connexion.

Les relevés sont effectués sur trois journées consécutives, à 9 h, 13 h et 18 h. Les valeurs présentées correspondent aux moyennes obtenues sur chaque destination. Ces séries permettent de limiter l'influence d'une mesure ponctuelle particulièrement favorable ou défavorable.

La France constitue notre premier point de comparaison. Les résultats américains, japonais et britanniques permettent ensuite d'apprécier le comportement de chaque VPN sur des trajets plus longs. Les performances sont comparées destination par destination, afin de ne pas mélanger des conditions réseau différentes.