Huit VPN, quatre destinations et trois indicateurs de performance. En novembre, Surfshark domine nettement les débits, NordVPN se démarque sur la latence et PIA confirme son bon équilibre entre les destinations. Voici ce que révèlent nos derniers relevés.
Le top 3 des VPN les plus performants en novembre 2026
- 🥇 Surfshark – Le VPN le plus rapide
- 🥈 NordVPN – Le VPN le plus réactif
- 🥉 Private Internet Access – Le VPN le plus équilibré
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Politique de non-journalisation étayée par des audits
- Nombreux réglages réseau / fonctions avancées
- Bon niveau de stabilité
- Domiciliation aux États-Unis (Five Eyes)
- Politique de non-journalisation étayée par des audits
- Nombreux réglages réseau / fonctions avancées
- Bon niveau de stabilité
- Domiciliation aux États-Unis (Five Eyes)
Pour départager les huit services de notre sélection, nous avons de nouveau mesuré leurs débits et leur latence en France, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. L'objectif : comparer leurs performances à courte comme à longue distance et distinguer la vitesse pure, la réactivité et l'équilibre général des résultats.
La hiérarchie des VPN les plus performants évolue sensiblement en novembre. Alors que les précédentes éditions opposaient plusieurs fournisseurs aux résultats assez proches, Surfshark prend cette fois une avance incontestable en téléchargement. En revanche, sur les débits montants et les temps de réponse, Private Internet Access et NordVPN lui disputent les premières places.
Dans les coulisses de notre baromètre
Notre protocole repose sur une connexion fibre haut débit, testée avec et sans VPN. Pour chaque fournisseur, nous privilégions la configuration réseau la plus favorable aux performances ainsi que les protocoles rapides proposés par les applications.
Les mesures portent sur trois indicateurs : le download, qui correspond à la vitesse de réception des données, l'upload, qui mesure la vitesse d'envoi, et le ping, qui renseigne sur le temps de réponse de la connexion.
Les relevés sont effectués sur trois journées consécutives, à 9 h, 13 h et 18 h. Les valeurs présentées correspondent aux moyennes obtenues sur chaque destination. Ces séries permettent de limiter l'influence d'une mesure ponctuelle particulièrement favorable ou défavorable.
La France constitue notre premier point de comparaison. Les résultats américains, japonais et britanniques permettent ensuite d'apprécier le comportement de chaque VPN sur des trajets plus longs. Les performances sont comparées destination par destination, afin de ne pas mélanger des conditions réseau différentes.
Consulter le détail des relevés
Les moyennes présentées dans cet article condensent plusieurs séries de mesures. Pour les examiner dans le détail, nous mettons également à disposition le fichier complet du benchmark, qui recense les relevés de chaque fournisseur par destination, journée et créneau horaire. Il permet notamment de repérer les variations que les moyennes peuvent masquer.
Premiers repères : Surfshark creuse l'écart
Les graphiques font apparaître un écart net entre Surfshark et les autres fournisseurs, mais aussi des profils très différents au sein du panel. NordVPN affiche des résultats contrastés selon les destinations, tandis que PIA obtient des débits plus homogènes, en particulier en upload. Un classement limité au serveur français passerait donc à côté d'une partie des écarts.
Débits descendants en France
Avec 844,3 Mb/s, Surfshark domine largement les téléchargements sur le serveur français. Il devance PIA, deuxième à 664,1 Mb/s, de plus de 180 Mb/s. Un écart conséquent, alors que les deux fournisseurs figuraient encore dans un groupe relativement serré en septembre.
Proton VPN prend la troisième place avec 592,7 Mb/s, juste devant NordVPN à 582,3 Mb/s. Le recul de ce dernier mérite d'être souligné : il atteignait 868,4 Mb/s en septembre et dominait alors le classement français. ExpressVPN suit désormais à 554,3 Mb/s, puis PureVPN à 495,3 Mb/s.
CyberGhost (382,9 Mb/s) et PrivadoVPN (325,4 Mb/s) ferment la marche. Des valeurs moins impressionnantes au regard des capacités de notre connexion témoin, mais qui demeurent largement exploitables pour les usages ordinaires.
Débits ascendants en France
Surfshark prend également la tête en upload. Avec 525,6 Mb/s, il est le seul VPN du panel à dépasser les 500 Mb/s en France.
PureVPN arrive deuxième à 397,6 Mb/s, suivi de PrivadoVPN à 379,6 Mb/s et Proton VPN à 360,7 Mb/s. PIA occupe une position intermédiaire à 327,7 Mb/s, devant ExpressVPN (297,5 Mb/s), NordVPN (287,1 Mb/s) et CyberGhost (273,6 Mb/s).
Des résultats qui rappellent qu'un VPN rapide en téléchargement ne l'est pas nécessairement autant en envoi. NordVPN et ExpressVPN se montrent ainsi nettement moins compétitifs en envoi qu'en réception de données.
Latence en France
En matière de ping, la compétition est beaucoup plus serrée. NordVPN, ExpressVPN et PureVPN affichent tous trois 3,3 ms, devant CyberGhost et Proton VPN à 3,7 ms, puis Surfshark à 3,8 ms.
PIA suit à 4,5 ms. Entre ces sept services, les différences sont trop faibles pour avoir une incidence perceptible dans la plupart des usages.
PrivadoVPN constitue la seule véritable exception, avec 27,7 ms. Un résultat sensiblement supérieur à celui de ses concurrents, alors même que sa latence sur certains serveurs étrangers se révèle bien meilleure.
Les débits et le ping à l’épreuve de la distance
À l'international, Surfshark confirme sa domination en téléchargement. Aux États-Unis, il atteint 769,3 Mb/s, loin devant ExpressVPN à 600,1 Mb/s et PIA à 552,1 Mb/s. Même constat au Royaume-Uni, où il affiche 846,2 Mb/s, contre 630,6 Mb/s pour NordVPN. Au Japon, pourtant plus exigeant pour les connexions testées depuis la France, Surfshark prend également la tête avec 413,3 Mb/s, devant PIA (341,5 Mb/s), ExpressVPN (339,3 Mb/s) et Proton VPN (333,9 Mb/s). Il termine ainsi premier sur les quatre destinations, une domination qui tranche avec les résultats plus disputés de septembre.
En upload, Surfshark creuse l'écart aux États-Unis (612,1 Mb/s) et au Royaume-Uni (664,7 Mb/s). Le Japon fait toutefois exception. PIA y prend la première place avec 257,3 Mb/s, devant NordVPN (208,8 Mb/s) et Surfshark (187,8 Mb/s). Un résultat qui illustre les différences entre débit descendant et débit montant : le fournisseur le plus rapide en téléchargement n'est pas nécessairement celui qui expédie les données le plus vite.
Sur la latence, les premières places changent selon les destinations. Au Royaume-Uni, Surfshark et NordVPN font pratiquement jeu égal, à 11,5 et 11,6 ms. Aux États-Unis, PIA affiche le meilleur temps de réponse (94 ms), devant CyberGhost (96,3 ms) et PrivadoVPN (97,7 ms). Ce dernier prend même la tête au Japon avec 245,6 ms, suivi de NordVPN à 264,8 ms et Surfshark à 277,9 ms.
NordVPN affiche néanmoins l'un des meilleurs bilans de latence. Premier ex æquo en France et deuxième au Royaume-Uni comme au Japon, il n'est véritablement pénalisé que par ses 121,2 ms relevées aux États-Unis.
Ce qu'il faut retenir de ce baromètre de novembre 2026
Au terme de cette édition, Surfshark sort du lot sur le téléchargement, sans toutefois dominer l'ensemble des critères. NordVPN présente l'un des meilleurs bilans de latence, tandis que PIA offre des débits montants plus homogènes entre les pays. Ces écarts soulignent l'intérêt de comparer plusieurs destinations et plusieurs indicateurs pour juger les performances d'un VPN.
Ces résultats correspondent aux performances mesurées dans nos conditions de test, et non à une vitesse garantie pour tous les internautes. La qualité du routage, la charge des serveurs et les caractéristiques de la connexion peuvent faire évoluer les valeurs. Les performances réseau ne constituent par ailleurs qu'une partie des critères à examiner pour choisir un VPN, au même titre que la confidentialité, la sécurité, les fonctionnalités et le prix.