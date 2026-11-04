Sur le plan technique, Avast VPN s'appuie sur WireGuard, un protocole désormais largement répandu, et intègre les protections attendues d'un service de ce type. Le kill switch interrompt la connexion Internet si le tunnel VPN se coupe, tandis que la protection contre les fuites DNS empêche les requêtes de résolution de noms de domaine de circuler en dehors du tunnel.

Avast revendique également une politique no-logs, sans conservation de l'historique de navigation ni revente des données d'activité. Un audit indépendant de cette politique, confié à VerSprite, est prévu en novembre 2026.

La gratuité s'accompagne toutefois de restrictions sur le choix des serveurs. Si l'infrastructure d'Avast couvre 40 pays, seuls trois emplacements sont accessibles dans cette formule. Pour profiter de davantage de destinations ou de fonctions avancées de confidentialité, il faudra passer à Avast Premium VPN, l'offre payante de l'éditeur.

Avast arrive sur un marché qui compte déjà plusieurs offres gratuites intéressantes. Proton VPN propose depuis longtemps des données illimitées, mais n'autorise qu'une connexion à la fois. Windscribe permet de protéger un nombre illimité d'appareils et donne accès à dix pays, mais impose un plafond de 10 Go par mois après validation d'une adresse mail. En réunissant trafic illimité et absence de restriction sur le nombre d'appareils, Avast cherche donc à se distinguer de ces deux concurrents, quitte à proposer un choix de destinations plus réduit.