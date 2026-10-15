Le mode d'emploi, lui, ne bouge pas, par exemple, mVPN s'active par sessions de 12 heures, qui s'arrêtent seules ou à la demande de l'utilisateur. Il fonctionne uniquement en France métropolitaine et sur le réseau mobile de Free, c'est-à-dire qu'il faut couper le Wi-Fi. Il n'a pas de quota dédié, mais puise dans la data du forfait, y compris en partage de connexion. Les MMS restent indisponibles. Et sur iPhone, le filtrage n'est pas compatible avec le Relais privé iCloud ni avec l'option « Masquer l'adresse IP » de Safari. Free, qui comptait 15,8 millions d'abonnés mobiles fin juin 2026 et revendiquait au lancement une première mondiale, est à ce jour le seul opérateur français à inclure un VPN sans surcoût.