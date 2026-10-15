Free fait évoluer mVPN, le VPN gratuit intégré à ses forfaits mobiles. L'opérateur renforce son service, avec le choix entre huit pays de connexion, le filtrage des sites malveillants et pour adultes, et un widget dédié.
Un peu plus d'un an après son lancement, mVPN, le VPN gratuit intégré aux forfaits Free Mobile, s'offre sa mise à jour la plus copieuse ce jeudi 15 octobre 2026. L'aiguillage imposé vers l'Italie ou les Pays-Bas est terminé, puisque l'abonné choisit désormais son pays de sortie parmi huit destinations, et règle lui-même le niveau de filtrage de sa navigation. Ironie de l'histoire, le réglage le plus strict bloque les sites pour adultes, ceux-là mêmes que mVPN permettait de rejoindre à sa sortie, comme l'avait reconnu Xavier Niel.
Free mVPN fait le plein de nouveautés
Principale nouveauté de cette mise à jour, le VPN gratuit de Free laisse désormais choisir entre trois niveaux de protection. Le mode Standard chiffre la connexion, c’est-à-dire qu’il rend les données échangées illisibles pour qui tenterait de les intercepter, mais ne filtre aucun site. Le niveau Essentiel bloque en plus l’accès aux sites malveillants ou frauduleux, comme ces fausses pages de livraison ou de banque vers lesquelles renvoient certains SMS et e-mails piégés. Le niveau Renforcé y ajoute les sites pour adultes. Ce blocage des liens dangereux était déjà mis en avant au lancement, où il s’appliquait automatiquement, mais il devient aujourd’hui un réglage que chacun choisit, et qu'il est possible de modifier à tout moment.
Pour faire le tri, Free mise sur ses propres résolveurs DNS, qui on le rappelle sont des annuaires du web qui traduisent le nom d'un site en adresse joignable. Ils sont complétés par plusieurs sources qui recensent les sites jugés dangereux, frauduleux ou réservés aux adultes. L'opérateur imagine par exemple le niveau Renforcé sur la ligne d'un adolescent, ou lorsque toute la famille se branche sur le même partage de connexion.
Les parents gardent la main sur l'outil. Un contrôle parental activé par le titulaire du compte reste en place quand mVPN tourne. Sur une ligne secondaire, seul le titulaire principal peut autoriser l'usage du VPN. mVPN vient ainsi s'ajouter aux outils que Free fournit déjà sans surcoût aux familles. L'opérateur reconnaît d’ailleurs lui-même les limites de l’exercice, car aucun outil de sécurité ne met totalement à l’abri des risques en ligne. Le filtrage s’appuie en effet sur des listes de sites déjà identifiés comme dangereux, et une arnaque toute récente peut encore passer entre les mailles du filet.
Huit pays au compteur et un widget pour gagner du temps
Le choix du pays de sortie, promis dès le lancement et que beaucoup attendaient, est enfin là. Un VPN chiffre la connexion et la fait ressortir sur Internet depuis un serveur situé ailleurs. Jusqu'ici, ce serveur se trouvait d'office en Italie ou aux Pays-Bas. Huit destinations sont désormais proposées avec la Suisse, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, le Brésil et le Japon, en plus d'un mode automatique. Notez que les pays et niveau de protection se modifient à tout moment.
Il n'y a toujours aucune application tierce à installer. Tout passe par l'application Free, qui facilite désormais l'ajout d'un widget mVPN sur l'écran d'accueil, sur iOS comme sur Android. Ce raccourci allume ou éteint le VPN sans ouvrir l'application. Les nouveautés sont disponibles dès aujourd'hui pour les abonnés Forfait Free 5G+, Forfait Free Max et Série Free, via l'app, le widget ou l'Espace Abonné, rubrique « Mes options ». Si les mises à jour automatiques sont désactivées sur le téléphone, il faudra mettre l'app à jour à la main.
Le mode d'emploi, lui, ne bouge pas, par exemple, mVPN s'active par sessions de 12 heures, qui s'arrêtent seules ou à la demande de l'utilisateur. Il fonctionne uniquement en France métropolitaine et sur le réseau mobile de Free, c'est-à-dire qu'il faut couper le Wi-Fi. Il n'a pas de quota dédié, mais puise dans la data du forfait, y compris en partage de connexion. Les MMS restent indisponibles. Et sur iPhone, le filtrage n'est pas compatible avec le Relais privé iCloud ni avec l'option « Masquer l'adresse IP » de Safari. Free, qui comptait 15,8 millions d'abonnés mobiles fin juin 2026 et revendiquait au lancement une première mondiale, est à ce jour le seul opérateur français à inclure un VPN sans surcoût.