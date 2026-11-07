Sur votre réseau domestique, l’ordinateur, le smartphone et la télévision disposent chacun d’une adresse IP privée, mais accèdent généralement à Internet derrière une même adresse IPv4 publique. C’est le rôle du NAT : lorsque ces appareils envoient des données vers Internet, la box remplace leurs adresses privées par cette adresse commune, puis effectue la traduction inverse au retour pour que chacun reçoive ses réponses.

Le serveur VPN fonctionne selon un principe comparable, mais à plus grande échelle. Les appareils des abonnés communiquent avec lui par l’intermédiaire de tunnels chiffrés et disposent, dans une configuration classique, d’une adresse IP interne au réseau VPN. Avant de transmettre leurs paquets vers les sites consultés, le serveur remplace cette adresse par sa propre IP publique.

Les adresses IP ne sont toutefois pas les seules informations utilisées pour acheminer les données. Pour les communications TCP et UDP, les paquets comportent également deux numéros de port, l’un pour l’expéditeur (source), l’autre pour le destinataire. Lorsqu’un navigateur ouvre une connexion HTTPS, par exemple, il utilise un port source attribué par son appareil pour contacter généralement le port 443 du serveur distant. Associées aux adresses IP et au protocole utilisé, ces informations permettent de distinguer les différents échanges réseau.

Or, sur un serveur VPN, des centaines d’internautes peuvent consulter le même site au même moment. À l’intérieur du VPN, le serveur sait encore à quel client rattacher chaque paquet grâce aux adresses internes et aux informations associées aux connexions chiffrées. Mais lorsqu’il transmet les paquets vers Internet, le serveur remplace ces adresses internes par sa propre IP publique. Si les ports source étaient également identiques, certaines connexions vers un même site deviendraient alors impossibles à distinguer.

Pour éviter ce conflit, le serveur peut attribuer des ports source différents, par exemple 45 101 pour une connexion et 45 102 pour une autre. Le site reçoit ainsi deux requêtes provenant de la même adresse IP, mais depuis deux ports différents, auxquels il pourra adresser ses réponses.

Cette opération porte le nom de NAPT, pour Network Address and Port Translation, une forme de NAT qui traduit à la fois les adresses IP et les numéros de port. Le serveur inscrit chaque correspondance dans une table temporaire, qui lui permettra de retrouver la connexion interne d’origine lorsque les réponses arriveront.