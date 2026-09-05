Quand vous naviguez sans VPN, les sites auxquels vous vous connectez voient l’adresse IP publique utilisée par votre connexion Internet. En activant le VPN, cette même adresse disparaît au profit de celle du serveur par lequel transite votre trafic. Jusque-là, rien de nouveau.

Dans le cas d’un VPN grand public, cette IP de substitution est généralement partagée entre plusieurs personnes. Un site peut donc beaucoup moins facilement s’en servir pour rattacher plusieurs visites à un même accès Internet, et encore moins à une seule personne.

La rotation pousse le principe un poil plus loin. Le VPN attribue successivement plusieurs IP à votre trafic au fil de la navigation, alors qu’il n’en utilisait auparavant qu’une seule. À l’effet de masse s’ajoute ainsi une forme de dispersion, qui brouille davantage les liens qu’un site ou un traqueur peut établir entre vos différentes activités à partir de l’adresse réseau.

Le renouvellement peut suivre une cadence régulière (environ toutes les cinq minutes chez Surfshark, à intervalle choisi par l’internaute chez HMA) ou dépendre des destinations contactées. ExpressVPN peut ainsi présenter une adresse différente lors d’une nouvelle connexion à un site ou à un serveur web.

Quelle que soit la méthode retenue, la rotation affaiblit bien l’adresse IP comme point de corrélation relativement stable. Mais jusqu’à un certain point seulement : changer d’IP ne revient pas à changer d’identité.