Pour comprendre ce paradoxe, il faut plonger dans les entrailles du VPN et retracer le trajet des paquets de données. Lorsque vous ouvrez une page web en passant par votre VPN, le système d’exploitation prépare les paquets destinés au site consulté. Mais au lieu de les envoyer directement sur Internet, il les dirige vers l’interface réseau virtuelle du VPN. Le client les chiffre et les encapsule dans de nouveaux paquets, adressés cette fois au serveur VPN.

Pour atteindre ce serveur, ces nouveaux paquets doivent emprunter votre connexion Internet habituelle. Or, pour protéger l’ensemble de votre trafic Internet, le VPN vient justement de demander au système de le rediriger vers son interface virtuelle. Si cette consigne s’appliquait aussi aux paquets destinés au serveur VPN, ceux-ci seraient renvoyés vers l'interface au lieu de partir sur Internet. Le client risquerait alors de les récupérer, de les chiffrer et de les encapsuler une nouvelle fois. Et ainsi de suite, sans jamais atteindre le serveur.

Pour éviter cette boucle, le VPN doit empêcher les paquets qu’il envoie à son serveur de repasser par sa propre interface virtuelle. Il prévoit donc un traitement particulier pour leur permettre d’emprunter la connexion habituelle et d’atteindre directement le serveur. Une fois reçus, celui-ci les déchiffre, en extrait les paquets d’origine et les achemine vers le site consulté.