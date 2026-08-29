Lorsque vous activez un VPN, les communications entre votre appareil et le serveur VPN circulent dans un tunnel chiffré. Votre fournisseur d’accès à Internet ne peut donc plus directement savoir quels sites et services vous cherchez à joindre, mais il peut toujours accéder à plusieurs informations sur la connexion elle-même, parmi lesquelles l’adresse IP du serveur VPN, le moment où la session débute, sa durée et les volumes de données échangés.

Le chiffrement ne masque pas non plus toutes les caractéristiques des paquets qui composent le flux. S’il empêche d’en lire les données, il ne peut pas grand-chose contre l’analyse de leur taille, de leur fréquence, de leur ordre ou encore de leur sens de circulation, soit autant d’éléments capables de renseigner sur la nature du trafic sans révéler ce qu’il transporte.

Sans même aller aussi loin, les systèmes de détection peuvent s’appuyer sur des listes d’adresses IP déjà associées à des services VPN pour repérer et, le cas échéant, bloquer les connexions concernées. La méthode n’est toutefois pas toujours très fiable, les fournisseurs VPN changeant régulièrement d’adresse et leurs serveurs étant parfois hébergés chez les mêmes prestataires que d’autres services.