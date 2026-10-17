Pour autant, le changement d’adresse IP de votre accès Internet n’oblige pas forcément votre VPN à établir un nouveau tunnel chiffré. Selon le protocole utilisé, le serveur peut reconnaître votre téléphone lorsqu’il reprend contact depuis la 5G, actualiser son adresse et poursuivre la session en cours. Un peu comme lors d’un appel passé sur Internet : vous pouvez quitter le Wi-Fi pour les données mobiles sans avoir à raccrocher et rappeler votre correspondant.

Cette capacité à suivre un appareil lorsqu'il change de réseau porte un nom : le roaming, ou mobilité de connexion. WireGuard, par exemple, identifie les appareils autorisés à communiquer grâce à leurs clés cryptographiques, et non à leur seule adresse IP. Lorsqu'il reçoit un paquet correctement authentifié depuis la nouvelle connexion, le serveur reconnaît son correspondant et actualise l’adresse et le port auxquels lui envoyer ses réponses. Le tunnel peut ainsi continuer de fonctionner sans qu’une nouvelle connexion sécurisée doive être négociée.

IKEv2/IPsec peut s’appuyer sur une fonction comparable, appelée MOBIKE (Mobility and Multihoming Protocol), qui permet de modifier les adresses utilisées pour acheminer les données chiffrées tout en maintenant la session VPN. Avec OpenVPN, la transition peut nécessiter une reconnexion au serveur, selon la manière dont l’application détecte et gère le changement de réseau.