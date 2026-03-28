Très bien pour le principe, mais dans la pratique, l’ensemble est finalement assez peu homogène. Les politiques de confidentialité des principaux fournisseurs VPN racontent toutes la même histoire sur l’absence de logs d’activité, mais pas avec le même degré de précision dès qu’il s’agit des traitements périphériques, des durées de conservation ou de ce qu’elles conservent encore autour du compte, du paiement, du support ou de la prévention des abus.

CyberGhost se révèle beaucoup plus disert sur les données collectées que sur leur durée de conservation. Le fournisseur conserve les informations liées au compte, les données de paiement et les éléments transmis via les formulaires de contact. À cela s’ajoutent, au titre de la détection de fraude, une adresse IP stockée sous forme anonymisée, une localisation approximative limitée au pays et diverses informations de transaction. Sa politique mentionne aussi la collecte de données non personnelles et techniques liées au site, à l’appareil et à la connexion, ainsi que les journaux éventuellement transmis au support. Le vrai point faible reste la rétention, que CyberGhost ne chiffre pas par catégorie et résume à une formule très large, aussi longtemps que nécessaire.

Proton se montre très strict sur le VPN lui-même, mais beaucoup plus nuancé dès qu’on parle du compte. La politique générale indique qu’aucun log IP permanent n’est conservé par défaut, tout en prévoyant une conservation temporaire des adresses IP pour lutter contre l’abus et la fraude. Le texte ajoute qu’une adresse IP peut être conservée de manière permanente en cas d’activité contraire aux conditions d’utilisation, par exemple du spam, des attaques DDoS contre l’infrastructure ou des tentatives de brute force. S’y ajoutent les journaux d’authentification, désactivés par défaut, qui enregistrent les tentatives de connexion au compte tant que l’option reste activée, ainsi que les données de vérification, conservées temporairement sans durée chiffrée publiquement.

ExpressVPN détaille des données de compte assez classiques, à commencer par l’adresse mail, les informations de paiement et, selon le mode de règlement choisi, le nom, le pays ou l’adresse de facturation et certaines données de carte bancaire. Le fournisseur indique aussi que des partenaires peuvent obtenir l’adresse IP de l’utilisateur pour faciliter la connexion, détecter les inscriptions frauduleuses, prévenir le détournement de compte ou affiner ses efforts marketing, tout en assurant que ces adresses restent séparées de tout comportement en ligne. Sa politique mentionne en outre une collecte limitée de statistiques d’usage et, avec le consentement de ses abonnés, des diagnostics applicatifs anonymisés. La durée la plus franchement chiffrée concerne les communications transactionnelles, conservées dix ans.