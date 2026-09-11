L'iPhone Duo a dévoilé une animation à base de flou de mouvement à l'ouverture de l'appareil. Cette animation n'a pas laissé les utilisateurs de marbre, attirant l'intérêt de certains possesseurs d'appareils Android.
À la suite de l'annonce du premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Duo, un utilisateur a reproduit sur un Samsung Galaxy Z Fold 8 le flou de transition à l'ouverture du smartphone, développé pour iOS 27.
Un flou de mouvement déjà imité
Sur l'iPhone Duo, le pliage et le dépliage s'accompagnent d'un effet visuel au cours duquel le fond d'écran se dissout et semble glisser à travers la partie de l'écran en mouvement avant d'apparaître sur l'autre côté. Cette transition s'appuie sur des données de mouvement et des dégradés afin d'éviter une coupure brute entre les deux affichages.
Après la présentation d'Apple, un propriétaire de Galaxy Z Fold 8, connu sous le nom de moomanjohnny sur Reddit, a relevé la précision du capteur de charnière de son propre téléphone. En utilisant les valeurs d'angle de la charnière fournies par Android, des captures d'écran de l'écran d'accueil et des nuanceurs (shaders), il a élaboré une transition similaire en quelques heures.
Le rendu obtenu permet à la moitié de l'écran en cours d'ouverture ou de fermeture de devenir semi-transparente, rendant visible le contenu situé en dessous. Comme sur le modèle d'Apple, le système repose sur une combinaison de capteurs et d'effets visuels, et non sur des écrans réellement transparents.
Des idées pour une future mise à jour de One UI ?
Si cette réalisation montre la faisabilité de l'opération et sa reproduction sur d'autres smartphones que celui d'Apple, la fonctionnalité n'est pas intégrée au système par Samsung. Le constructeur ne permet pas aux applications tierces d'accéder à un tel niveau du système pour opérer de tels changements dans One UI.
Ce projet montre cependant que le matériel existant est en mesure d'exécuter une fonction similaire si le constructeur décide de l'implanter directement. Par le passé, d'autres choix d'interface d'Apple, tels que Dynamic Island ou l'aspect Liquid Glass, ont également inspiré des adaptations sur diverses surcouches Android. Pour le moment, aucune intégration officielle de cette animation de transition sur Android n'a été annoncée ni évoquée par des rumeurs.