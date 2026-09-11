Après la présentation d'Apple, un propriétaire de Galaxy Z Fold 8, connu sous le nom de moomanjohnny sur Reddit, a relevé la précision du capteur de charnière de son propre téléphone. En utilisant les valeurs d'angle de la charnière fournies par Android, des captures d'écran de l'écran d'accueil et des nuanceurs (shaders), il a élaboré une transition similaire en quelques heures.