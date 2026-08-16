Les captures montrent notamment des widgets Samsung aux contours plus brillants. C’est le cas de Now Brief et de certains éléments flottants de l’interface, dont l’apparence semble désormais davantage s’appuyer sur des effets de verre.

La firme étoilée travaillerait également sur des effets de flou lorsqu’un élément de l’interface se superpose à un autre. Le contenu situé à l’arrière-plan pourrait ainsi être légèrement estompé, tandis que certains éléments bénéficieraient d’un ombrage plus discret pour mieux créer une impression de profondeur.

