Déjà évoquée précédemment, l’orientation de Samsung vers une interface plus transparente et plus proche de l’esthétique du Liquid Glass d'Apple se précise. De premières images de One UI 9.5 permettent désormais d’apercevoir plusieurs des changements visuels envisagés par le constructeur.
Le géant sud-coréen n’en est plus à ses premières expérimentations autour d’une interface inspirée du Liquid Glass d’Apple. Alors que One UI 9 est encore en phase de bêta sur les Galaxy S26, des captures visiblement tirées de la version 9.5 donnent un aperçu plus concret de cette évolution. Ces images ont été partagées par le leaker Fahad Ali sur X. Elles montrent une interface qui mise davantage sur les effets de transparence, les contours brillants et la profondeur, avec plusieurs changements visibles dans les éléments développés par Samsung.
One UI 9.5 affiche des effets de verre plus marqués
Les captures montrent notamment des widgets Samsung aux contours plus brillants. C’est le cas de Now Brief et de certains éléments flottants de l’interface, dont l’apparence semble désormais davantage s’appuyer sur des effets de verre.
La firme étoilée travaillerait également sur des effets de flou lorsqu’un élément de l’interface se superpose à un autre. Le contenu situé à l’arrière-plan pourrait ainsi être légèrement estompé, tandis que certains éléments bénéficieraient d’un ombrage plus discret pour mieux créer une impression de profondeur.
Les applications maison de Samsung semblent elles aussi concernées par cette évolution. Leurs bordures adopteraient un rendu plus translucide et plus travaillé, sans que l’ensemble de l’interface ne soit pour autant entièrement transformé.
L’application Téléphone conserve, pour l’instant, une apparence inchangée. D’après Ali, Samsung aurait toutefois déplacé l’icône de recherche vers la barre de navigation flottante située en bas de l’écran, alors qu’elle se trouve actuellement en haut de l’application, entre le nouveau bouton dédié aux contacts et le menu à trois points.
Une interface encore en développement
Les images font également apparaître une autre fonction potentiellement prévue avec One UI 9.5 : App Lock. Celle-ci permettrait de protéger certaines applications grâce à un mot de passe, une authentification biométrique ou une autre méthode de vérification. Pour le reste, il faudra encore patienter avant de savoir quelle forme prendra définitivement cette nouvelle interface.
Pour rappel, One UI 9.5 n’a pas encore été officiellement annoncée par Samsung. De plus, les éléments visibles dans ces captures peuvent encore évoluer (ou disparaître) avant une éventuelle publication de la nouvelle mouture du système d'exploitation de Samsung, dont la sortie ne serait d'ailleurs pas attendue avant avril ou mai 2027.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.