Samsung travaille sur de nouvelles retouches visuelles qui pourraient modifier l’apparence de son interface mobile. Une version non publiée de son navigateur laisse entrevoir davantage d’effets de transparence dans One UI 9.
Avec One UI 9, Samsung ne semble pas seulement vouloir accompagner la prochaine version d’Android. Le constructeur coréen préparerait aussi plusieurs ajustements graphiques destinés à rendre son interface plus fluide visuellement. La piste la plus concrète vient pour l’instant de Samsung Browser, dont une version encore non diffusée introduit un nouvel effet semi-transparent sur certaines zones de l’écran.
One UI 9 pourrait intégrer des effets de transparence
La bêta de One UI 9.0, fondée sur Android 17, a récemment été mise à disposition pour la série Galaxy S26. D’après les éléments observés, cette mise à jour ne serait pas aussi marquante que One UI 8.5, mais elle pourrait enrichir le design logiciel par petites touches.
Le changement repéré concerne une version non publiée de Samsung Browser, numérotée 30.0.2.45. Dans cette mouture, la barre d’état située en haut de l’écran et la barre d’outils placée en bas adoptent un fond semi-transparent. Résultat : le contenu de la page reste visible sous ces deux zones, ce qui donne à l’ensemble une apparence plus légère et plus continue.
Notez que cet effet n’apparaît pas dans la dernière bêta publique du navigateur, identifiée sous le numéro 30.0.0.63. Sa présence dans une version interne laisse penser que Samsung expérimente encore cette modification avant une éventuelle intégration dans une future mise à jour de One UI 9.0.
Une inspiration Apple qui reste à relativiser
Pour l’heure, les modifications portent uniquement sur Samsung Browser. Rien n’indique donc que l’ensemble de l’interface adoptera immédiatement ce traitement visuel. Le signal reste néanmoins intéressant car il suggère que Samsung cherche à appliquer des effets de transparence à davantage de composants logiciels. Pour rappel, Google a déjà ajouté des effets de flou et de transparence dans Android 17 bêta, et Samsung semble préparer des ajustements similaires pour les prochaines versions de One UI 9.0.
Faut-il, pour autant, forcément y voir une volonté de s’inspirer pleinement du Liquid Glass d’Apple ? Pas nécessairement. Les éléments disponibles montrent surtout que Samsung teste des effets de transparence dans son propre navigateur, qui plus est à partir d’une version encore non publiée. Rien, dans les informations rapportées, ne permet donc d’affirmer que le constructeur cherche à reproduire l’approche visuelle d’Apple avec iOS.