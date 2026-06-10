La bêta de One UI 9.0, fondée sur Android 17, a récemment été mise à disposition pour la série Galaxy S26. D’après les éléments observés, cette mise à jour ne serait pas aussi marquante que One UI 8.5, mais elle pourrait enrichir le design logiciel par petites touches.

Le changement repéré concerne une version non publiée de Samsung Browser, numérotée 30.0.2.45. Dans cette mouture, la barre d’état située en haut de l’écran et la barre d’outils placée en bas adoptent un fond semi-transparent. Résultat : le contenu de la page reste visible sous ces deux zones, ce qui donne à l’ensemble une apparence plus légère et plus continue.



Notez que cet effet n’apparaît pas dans la dernière bêta publique du navigateur, identifiée sous le numéro 30.0.0.63. Sa présence dans une version interne laisse penser que Samsung expérimente encore cette modification avant une éventuelle intégration dans une future mise à jour de One UI 9.0.