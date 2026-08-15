La certification IP48 du Fold 8 garantit une bonne résistance à l'eau, mais le chiffre 4 signifie que seules les particules de plus d'un millimètre sont bloquées. La poussière fine, elle, entre sans difficulté. Samsung lui-même recommande de tenir l'appareil à l'écart du sable et des poussières, une précaution qui prend tout son sens au vu des résultats du test.

Lors du démontage, une poudre UV-réactive, dont les particules mesurent environ 0,04 mm, a été introduite dans la charnière. Même le sable de plage standard contient des grains autour de 0,16 mm, loin sous le seuil couvert par la certification. Résultat : après plusieurs ouvertures et fermetures, la charnière a produit des bruits de grincement et de craquement, et le téléphone a cessé de s'ouvrir normalement. Un problème qui n'est pas nouveau pour les smartphones pliants, dont les charnières restent exposées aux particules depuis plusieurs générations.

Bonne nouvelle cependant : la poudre n'a pas pénétré les composants internes. Les batteries, circuits et électronique principale sont ressortis propres. La structure étanche du boîtier a globalement rempli son rôle, même si des traces de poudre ont été relevées sur les bords et près des capteurs photo.