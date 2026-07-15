Un Z Flip 8 qui s'annonce décevant ? Samsung n'aurait pas mis le paquet sur un de ses prochains smartphones pliables. Simple volonté ou manque d'innovation ?
À une semaine de l’événement Galaxy Unpacked, où Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, les informations sur ce dernier modèle restent rares. Une fuite récente pourrait expliquer ce silence relatif : le Z Flip 8 pourrait n'apporter que quelques évolutions mineures.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Un changement notable : le processeur
Selon Roland Quandt, un leaker généralement fiable, le Galaxy Z Flip 8 serait quasi identique au Z Flip 7, à une exception près, son processeur. Le nouveau modèle embarquerait l’Exynos 2600, le même SoC présent dans la version standard du Galaxy S26. Une variante avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pourrait cependant être proposée dans certaines régions, très certainement aux États-Unis et en Corée du Sud.
Autre changement notable, mais tout aussi peu réjouissant : le prix. Le Z Flip 8 coûterait environ 130 dollars de plus que le Z Flip 7 au lancement.
Des caractéristiques techniques inchangées ?
Si les informations de Roland Quandt se confirment, le reste des caractéristiques du Z Flip 8 reprendrait celles de son prédécesseur :
- Écran principal : 6,9 pouces, OLED pliable, taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz
- Écran externe : 4,1 pouces, Super AMOLED
- Appareil photo : double capteur arrière (50 MP pour le principal, 12 MP en ultra grand-angle) et capteur frontal de 10 MP
- Batterie : 4 300 mAh
Deux améliorations initialement évoquées pour l’ensemble de la gamme Z, un revêtement antireflet et une recharge sans fil portée à 20 W (contre 15 W actuellement), pourraient finalement être réservées aux Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra, si l’on en croit les dernières rumeurs.
Un modèle en retrait par rapport aux attentes
Le Galaxy Z Flip 7, sorti en 2025, avait apporté quelques améliorations par rapport au Z Flip 6, notamment une autonomie légèrement améliorée grâce à une batterie de 4 300 mAh contre 4 000 auparavant.
- Ecran externe
- Qualité photo & vidéo en bonne luminosité
- Galaxy AI efficace
Cependant, des retours d’utilisateurs, notamment sur des forums comme Reddit, pointaient des limites persistantes. C'était le cas notamment concernant la qualité photo, inférieure à celle des autres flagships Samsung. Le tout, surmonté par des problèmes de surchauffe en utilisation intensive de l’appareil photo. Les tests internes avaient également relevé des performances moyennes pour l'Exynos 2500 et des haut-parleurs jugés médiocres.
Le Z Flip 8 pourrait corriger en partie le volet performance avec l’Exynos 2600, mais les autres critiques (photo, audio) n'ont encore que peu d'indices viables à ce jour.
Les confirmations officielles sont attendues lors du Galaxy Unpacked, prévu le 22 juillet.