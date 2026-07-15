Selon Roland Quandt, un leaker généralement fiable, le Galaxy Z Flip 8 serait quasi identique au Z Flip 7, à une exception près, son processeur. Le nouveau modèle embarquerait l’Exynos 2600, le même SoC présent dans la version standard du Galaxy S26. Une variante avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pourrait cependant être proposée dans certaines régions, très certainement aux États-Unis et en Corée du Sud.