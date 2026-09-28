Le premier iPhone pliant d’Apple n’a pas encore livré tous ses secrets. Une fuite repérée dans les fichiers d’iOS révèle plusieurs affichages supplémentaires prévus pour son mode StandBy.
Lors de sa conférence du 9 septembre, le géant de Cupertino a déjà présenté une partie des possibilités offertes par le mode StandBy de l’iPhone Duo. Mais à quelques semaines de sa commercialisation, le constructeur aurait encore quelques cartes en main. Le développeur et leaker pdfu a repéré plusieurs références inédites dans les éléments logiciels du futur smartphone pliant, dont certaines n’avaient pas été montrées par Apple lors de la présentation du téléphone.
iPhone Duo : cinq nouveaux affichages pour le mode StandBy
Sur le réseau social X, le développeur et leaker pdfu a repéré cinq autres affichages dans le mode StandBy de l’iPhone Duo : Home Camera, Home Modular, Flow, Fade et Snoopy.
Home Camera et Home Modular sont a priori les deux options les plus faciles à identifier dans la liste. La première permettrait de garder sous les yeux le flux d’une caméra, tandis que la seconde pourrait afficher plusieurs flux à la fois ou donner accès à des commandes personnalisées pour les appareils de la maison.
Pour les trois autres, en revanche, les informations disponibles sont encore assez limitées. Selon pdfu, Flow pourrait afficher une animation graphique qui réagit à ce qui se passe à l’écran. De son côté, Fade semble reposer sur un principe relativement proche. Quant à Snoopy, son nom donne déjà un bon indice : l’affichage devrait reprendre l’esprit de l’économiseur d’écran de tvOS avec le célèbre chien des Peanuts.
Apple mise sur une interface adaptée aux différentes positions de l’iPhone Duo
On le sait, Apple a accordé un soin tout particulier à l’interface de son premier iPhone pliant. Le constructeur a cherché à faire en sorte que l’appareil reste cohérent lorsqu’il passe d’une configuration à l’autre, aussi bien dans sa conception que dans son utilisation. Les designers d’Apple avaient notamment expliqué que l’objectif était d’éviter de donner l’impression d’avoir deux appareils différents une fois le téléphone déplié.
Avec le mode StandBy, Apple tire justement parti des différentes positions de l’iPhone Duo. La marque californienne avait d'ailleurs déjà présenté plusieurs possibilités lors de son annonce, mais les références découvertes dans iOS montrent que la liste pourrait être plus longue que prévu.
Pour rappel, le smartphone ne sera commercialisé qu'à partir du 23 octobre prochain, ce qui laisse encore du temps pour potentiellement découvrir d’autres éléments avant son arrivée.