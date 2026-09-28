Sur le réseau social X, le développeur et leaker pdfu a repéré cinq autres affichages dans le mode StandBy de l’iPhone Duo : Home Camera, Home Modular, Flow, Fade et Snoopy.

Home Camera et Home Modular sont a priori les deux options les plus faciles à identifier dans la liste. La première permettrait de garder sous les yeux le flux d’une caméra, tandis que la seconde pourrait afficher plusieurs flux à la fois ou donner accès à des commandes personnalisées pour les appareils de la maison.

Pour les trois autres, en revanche, les informations disponibles sont encore assez limitées. Selon pdfu, Flow pourrait afficher une animation graphique qui réagit à ce qui se passe à l’écran. De son côté, Fade semble reposer sur un principe relativement proche. Quant à Snoopy, son nom donne déjà un bon indice : l’affichage devrait reprendre l’esprit de l’économiseur d’écran de tvOS avec le célèbre chien des Peanuts.