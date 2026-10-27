Siri AI débarque en français, mais toujours pas en France sur iPhone, iPad et Apple Watch. Cependant, les restrictions d'usage se feront nombreuses avec le plan d'utilisation gratuit.
Apple a annoncé l'ajout du français, du japonais, du coréen, du portugais et de l'espagnol à Siri AI avec la mise à jour vers la version 27.2. Cette nouvelle version, si intéressante soit-elle, n'est toutefois pas encore disponible en France ni dans certains pays d'Europe.
Siri boosté à l'intelligence artificielle
Cette version repensée de l'assistant vocal mise sur l'intégration d'Apple Intelligence pour apporter plus de contexte à l'utilisateur. L'objectif est de permettre à Siri de retrouver des informations dans les messages, les mails, les photos et d'autres contenus, lorsque l'utilisateur en a besoin.
Parmi les fonctionnalités proposées figurent la rédaction de mails depuis une simple instruction, ainsi que des outils d'édition et de partage de photos. Siri AI intègre également une fonction de reconnaissance de l'écran, lui permettant de répondre à des questions ou d'exécuter des actions en lien avec le contenu affiché. L'assistant dispose en plus d'une base de connaissances générales et peut fournir des informations actualisées sur de nombreux sujets.
Toujours pas disponible dans l'UE
Apple précise, dans les mentions légales accompagnant l'annonce, que Siri AI demeure en version bêta pour l'ensemble des systèmes d'exploitation intégrant la mise à jour 27.2. Son utilisation nécessite par ailleurs un matériel compatible avec Apple Intelligence.
La fonctionnalité reste indisponible dans l'Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS. La marque à la pomme indique travailler à trouver une solution permettant son déploiement chez nous. Siri AI n'est pas non plus accessible aux utilisateurs de moins de 13 ans.
- Intégration transparente dans l'écosystème Apple
- Respect de la confidentialité des données
- Outils d'écriture puissants
Pour profiter de Siri AI, il faudra impérativement un appareil sous iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, visionOS 27.2 ou watchOS 27.2 compatible avec Apple Intelligence.
Un déploiement progressif et quelques limites
Cette mise à jour s'ajoute à la prise en charge existante de l'anglais. Apple prévoit de poursuivre cette extension linguistique d'ici la fin de l'année avec l'intégration du chinois traditionnel, du norvégien, du turc et du vietnamien.
L'entreprise californienne rappelle également que certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence reposent sur des modèles hébergés sur ses serveurs et sont, à ce titre, soumises à des limites d'utilisation quotidiennes. Cela concerne notamment Siri AI, les outils d'édition de photos basés sur l'intelligence artificielle, Image Playground, ainsi que les modèles AFM 3 Cloud utilisés dans l'application Raccourcis. Apple devrait par ailleurs proposer des abonnements payants à l'avenir, pour élargir l'accès à ces fonctionnalités actuellement plafonnées.