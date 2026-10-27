Parmi les fonctionnalités proposées figurent la rédaction de mails depuis une simple instruction, ainsi que des outils d'édition et de partage de photos. Siri AI intègre également une fonction de reconnaissance de l'écran, lui permettant de répondre à des questions ou d'exécuter des actions en lien avec le contenu affiché. L'assistant dispose en plus d'une base de connaissances générales et peut fournir des informations actualisées sur de nombreux sujets.