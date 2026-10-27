Sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence, un pirate distant pouvait accéder à des données sensibles, selon la description de la faille CVE-2026-86987. Apple a ajouté des vérifications sur les autorisations accordées aux composants concernés. L'entreprise ne précise ni les données susceptibles d'être consultées ni les conditions exactes d'une attaque. Rien ne prouve donc que des conversations ou des photos aient effectivement été dérobées.

Autre correction concrète pour les abonnés à iCloud+, la fonction « Masquer mon adresse e-mail » pouvait divulguer leur véritable adresse. Avec elle, Apple fournit normalement une adresse de substitution pour éviter de donner son adresse personnelle à un correspondant. Apple a corrigé une erreur de logique dans Mail, référencée CVE-2026-112500. En juillet, on vous avait parlé de la correction d'une précédente faille qui touchait les adresses masquées. Le nouveau bulletin ne précise pas si les deux problèmes ont une origine commune. Il serait donc prématuré de les assimiler.

Plusieurs failles de WebKit pouvaient conduire à l'exécution de code après l'ouverture d'un contenu web malveillant. L'une d'elles, CVE-2026-113897, concernait la possibilité pour un attaquant distant de sortir de l'environnement isolé réservé normalement au contenu des pages. Cette séparation est importante, car elle limite les conséquences d'un site piégé. Apple a également corrigé des défauts de mémoire dans le noyau d'iOS, dont un pouvait autoriser une application à contourner les préférences de confidentialité.

Pour les chercheurs en sécurité, les références publiées par Apple aideront à comprendre les anciennes faiblesses du système. Mais ces informations seront aussi accessibles aux pirates qui cherchent des appareils non corrigés. Les 163 vulnérabilités n'équivalent pas à 163 attaques constatées. Certaines pouvaient provoquer un simple plantage, tandis que d'autres concernaient des droits d'accès ou l'exécution de code.