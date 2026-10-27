Apple corrige une faille qui pouvait exposer des données via Apple Intelligence, et un défaut susceptible de révéler la véritable adresse des abonnés à iCloud+. Avec iOS 27.2, vous recevez des correctifs importants, mais toujours pas le nouveau Siri AI.
Apple a publié iOS 27.2 et iPadOS 27.2 hier avec un long bulletin de sécurité. iPhoneAddict y a dénombré 163 vulnérabilités, tandis que MacRumors a relevé plus de 30 corrections dans WebKit, le moteur de Safari. Apple n'a signalé aucune exploitation active connue lors de cette publication. Plusieurs défauts auraient néanmoins pu exposer des informations personnelles ou donner davantage de droits à une application malveillante.
Apple Intelligence, adresses masquées et Safari parmi les correctifs
Sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence, un pirate distant pouvait accéder à des données sensibles, selon la description de la faille CVE-2026-86987. Apple a ajouté des vérifications sur les autorisations accordées aux composants concernés. L'entreprise ne précise ni les données susceptibles d'être consultées ni les conditions exactes d'une attaque. Rien ne prouve donc que des conversations ou des photos aient effectivement été dérobées.
Autre correction concrète pour les abonnés à iCloud+, la fonction « Masquer mon adresse e-mail » pouvait divulguer leur véritable adresse. Avec elle, Apple fournit normalement une adresse de substitution pour éviter de donner son adresse personnelle à un correspondant. Apple a corrigé une erreur de logique dans Mail, référencée CVE-2026-112500. En juillet, on vous avait parlé de la correction d'une précédente faille qui touchait les adresses masquées. Le nouveau bulletin ne précise pas si les deux problèmes ont une origine commune. Il serait donc prématuré de les assimiler.
Plusieurs failles de WebKit pouvaient conduire à l'exécution de code après l'ouverture d'un contenu web malveillant. L'une d'elles, CVE-2026-113897, concernait la possibilité pour un attaquant distant de sortir de l'environnement isolé réservé normalement au contenu des pages. Cette séparation est importante, car elle limite les conséquences d'un site piégé. Apple a également corrigé des défauts de mémoire dans le noyau d'iOS, dont un pouvait autoriser une application à contourner les préférences de confidentialité.
Pour les chercheurs en sécurité, les références publiées par Apple aideront à comprendre les anciennes faiblesses du système. Mais ces informations seront aussi accessibles aux pirates qui cherchent des appareils non corrigés. Les 163 vulnérabilités n'équivalent pas à 163 attaques constatées. Certaines pouvaient provoquer un simple plantage, tandis que d'autres concernaient des droits d'accès ou l'exécution de code.
En France, la sécurité progresse sans le nouveau Siri AI
Pour installer iOS 27.2, ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone. Apple propose cette version à partir de l'iPhone 11 et sur plusieurs générations d'iPad, notamment les iPad classiques dès la neuvième génération et les iPad mini dès la sixième. Les appareils encore sous iOS 26 ou iPadOS 26 ne sont pas oubliés. Apple a également publié la version 26.7.2, avec une partie des correctifs pour les modèles concernés. Vérifiez donc la version proposée à votre appareil, sans attendre l'arrivée d'une nouvelle fonction.
Vous verrez aussi aussi évoluer les demandes d'autorisation de suivi publicitaire. Apple impose une autre présentation de la fenêtre App Tracking Transparency aux applications distribuées en France. Les développeurs peuvent solliciter à nouveau l'utilisateur après un an dans certaines conditions, sans modifier l'obligation de consentement. Une personne ayant désactivé toutes les demandes de suivi dans les réglages ne recevra pas ces nouvelles sollicitations.
Pour Siri AI, en revanche, le passage au français ne suffit pas. Apple a bien annoncé l'arrivée de cette langue le 26 octobre, mais l'assistant capable d'interpréter le contenu de l'écran et d'agir dans plusieurs applications n’est toujours pas accessible sur iPhone et iPad dans l'Union européenne. Les fonctionnalités existantes d'Apple Intelligence continuent de fonctionner sur les appareils compatibles. Les utilisateurs européens de Mac et d'Apple Vision Pro ont, eux, accès à Siri AI en français. Apple attribue le retard sur mobile à son désaccord avec Bruxelles concernant le règlement sur les marchés numériques. « Nous ne disposons actuellement d’aucune date de disponibilité pour Siri AI sur iOS et iPadOS dans l’UE », écrivait le constructeur en juin.