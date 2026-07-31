Siri AI débarquera gratuitement cet automne avec iOS 27, mais Tim Cook l’a confirmé lors du dernier earnings call : les gros utilisateurs devront passer à la caisse via iCloud+. L’Europe, elle, devra encore patienter.
Gratuit, oui. Illimité, non. C’est le message qu’Apple a glissé entre deux annonces de résultats record lors de son dernier appel aux investisseurs. Siri AI, la refonte totale de l’assistant vocal prévue pour l’automne avec iOS 27, sera bien incluse sans surcoût pour les appareils compatibles Apple Intelligence, iPhone 15 Pro et versions ultérieures côté iPhone. Mais Tim Cook a reconnu que les utilisateurs intensifs se heurteront à des plafonds d’usage, et qu’ils pourront « acheter des niveaux supérieurs sur iCloud+ ». Traduction : Apple reproduit exactement le modèle des acteurs IA qu’elle côtoie, avec un palier gratuit bridé et une progression tarifaire pour ceux qui poussent le système. Selon Digital Trends, Cook a même reconnu que l’équilibre entre les coûts d’infrastructure et les revenus iCloud+ restait « un peu incertain pour l'instant ».
iCloud+ comme variable d’ajustement des coûts IA
Apple traite déjà une partie des requêtes Siri sur ses serveurs Private Cloud Compute, et non exclusivement sur l’appareil. Ce modèle hybride coûte de l’argent, beaucoup, et c’est précisément ce que les analystes ont mis sur la table lors de l’appel. La réponse de Cook est claire dans sa logique : les abonnés iCloud+ bénéficieront de quotas journaliers plus élevés que les utilisateurs du palier gratuit de 5 Go, lequel inclura vraisemblablement très peu de « tokens » IA. Un utilisateur qui génère plusieurs images ou enchaîne des requêtes contextuelles complexes pourrait atteindre ce plafond rapidement.
Ce n’est pas une première pour Apple. Les nouvelles fonctions d’analyse vidéo IA dans l’app Maison exigent d’ores et déjà le forfait iCloud+ à 2 To, facturé 9,99 dollars par mois aux États-Unis. L’accès au modèle Cloud Pro dans l'app Raccourcis est lui aussi réservé aux paliers supérieurs. Apple a donc déjà établi une logique d’accès différencié à son IA avant même le lancement officiel de Siri AI. Ce qui change, c’est que le cœur du système, l’assistant lui-même, entre maintenant dans cette mécanique.
L’Europe attendra
Pendant que les utilisateurs américains testent la bêta publique d’iOS 27, les Européens n’ont toujours aucun calendrier. Siri AI ne sera pas disponible en Europe au lancement, en raison de contraintes réglementaires. La situation en Chine est plus floue : une source évoque des obstacles en passe d’être résolus, une autre estime l’indisponibilité durable. Apple n'a tranché sur aucun des deux marchés.
Ce flou réglementaire n’est pas nouveau pour une entreprise déjà rattrapée par ses promesses IA non tenues. En Europe, le Digital Markets Act impose des contraintes d’interopérabilité et de partage de données que les modèles IA d’Apple, conçus autour de la confidentialité et du traitement local, ont du mal à accommoder sans modifications substantielles. Résultat : les utilisateurs français, allemands ou espagnols regardent de loin une version de Siri qui, selon les premiers retours de bêta, tient enfin ses promesses sur la compréhension contextuelle et les actions inter-applications.
Apple joue la carte de la sobriété : pas de paywall frontal, pas d’abonnement IA distinct, mais une monétisation discrète via un service de stockage que des millions d’utilisateurs paient déjà. C’est habile, et potentiellement indolore pour la majorité. La vraie inconnue reste le niveau de bridage du palier gratuit : si les quotas s’avèrent trop serrés dès les premiers usages quotidiens, la perception d’une promesse gratuite devenant rapidement payante pourrait changer radicalement l’accueil réservé à Siri AI cet automne. Les utilisateurs déjà échaudés par les retards de Siri AI risquent d’être peu patients avec une version bridée dès le lancement.