Gratuit, oui. Illimité, non. C’est le message qu’Apple a glissé entre deux annonces de résultats record lors de son dernier appel aux investisseurs. Siri AI, la refonte totale de l’assistant vocal prévue pour l’automne avec iOS 27, sera bien incluse sans surcoût pour les appareils compatibles Apple Intelligence, iPhone 15 Pro et versions ultérieures côté iPhone. Mais Tim Cook a reconnu que les utilisateurs intensifs se heurteront à des plafonds d’usage, et qu’ils pourront « acheter des niveaux supérieurs sur iCloud+ ». Traduction : Apple reproduit exactement le modèle des acteurs IA qu’elle côtoie, avec un palier gratuit bridé et une progression tarifaire pour ceux qui poussent le système. Selon Digital Trends, Cook a même reconnu que l’équilibre entre les coûts d’infrastructure et les revenus iCloud+ restait « un peu incertain pour l'instant ».