Apple a passé des mois à négocier avec Pékin pour faire homologuer Apple Intelligence auprès de l’Administration du cyberespace de Chine (CAC). C’est chose faite : le régulateur a enregistré le service d’IA générative d’Apple cette semaine, ouvrant la voie à un déploiement sur iPhone en Chine continentale. La condition pour y parvenir était claire depuis le début : respecter l’obligation d’enregistrement des modèles d’IA auprès des autorités chinoises, et s’appuyer sur des partenaires locaux. Apple a joué le jeu, comme le confirme 9to5Mac. En Europe, en revanche, la même entreprise invoque la vie privée pour justifier l’absence de Siri AI (iOS 27) sur iPhone et iPad, dans un marché pourtant bien plus familier. Le contraste commence à peser.