Si vous interrogez un chatbot sur un médicament, l'ANSM vous demande de vérifier sa réponse dans une source officielle. Pour la dose, c'est l'ordonnance ou la notice qui fait foi. Vous avez perdu la notice ? Vous pouvez trouver sa version numérique sur la base de données publique des médicaments.

« Le patient peut se dire "Je vais mieux, j'arrête mon traitement" ou augmenter ses doses », explique Alexandre de la Volpilière. Pour changer une dose ou arrêter un traitement, l'agence vous renvoie vers votre médecin ou votre pharmacien, et elle vous demande de ne jamais confier à une IA le diagnostic de vos symptômes. « On n'augmente pas ses doses tout seul, ni en demandant à une IA. On demande à un professionnel de santé », insiste-t-il. Si vous êtes enceinte, vous devez demander l'avis d'un médecin, d'un pharmacien ou d'une sage-femme avant de prendre ou de modifier un traitement pendant la grossesse.

Après un effet indésirable ou un symptôme inhabituel, prévenez votre médecin. Vous pouvez aussi le déclarer directement sur le portail de signalement des effets indésirables du ministère de la Santé, ouvert aux patients.

OpenAI, de son côté, veut faire de ChatGPT Santé , son espace consacré aux questions médicales ouvert aux Américains, un simple complément du médecin.