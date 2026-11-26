L'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé en France huit cas d'effets indésirables chez des patients qui avaient suivi les conseils d'une intelligence artificielle, dont une hospitalisation. Elle vous demande de vérifier chaque réponse d'un chatbot dans la notice du médicament ou auprès d'un professionnel de santé.
Ces cas, déclarés entre 2024 et 2026, concernent des patients de 17 à 89 ans, et la moitié ont 18 ans ou moins. L'ANSM soupçonne une sous-déclaration, et son directeur général adjoint, Alexandre de la Volpilière, craint de « voir se multiplier ce genre de situation ». Selon OpenAI, plus de 300 millions de personnes posent chaque semaine des questions de santé à ChatGPT. Et d'après Alexandre de la Volpilière, les patients interrogent l'IA sur les médicaments qu'ils prennent sans ordonnance, mais aussi sur ceux que leur médecin leur a prescrits.
L'ANSM a surtout reçu des signalements d'erreurs de dose
Deux patients ont pris trop de paracétamol après avoir échangé avec une IA. Un surdosage de paracétamol peut abîmer gravement et définitivement le foie, et l'agence vous rappelle de toujours prendre la dose efficace la plus faible, le moins longtemps possible.
Une femme enceinte a avalé trop d'antimigraineux en suivant les indications d'une IA, rapporte franceinfo. L'ANSM évoque aussi des surdosages d'antiallergiques, d'antibiotiques, de sédatifs et d'anxiolytiques. Dans d'autres cas, le nom d'un médicament a été mal traduit dans des documents médicaux, et le patient a reçu le mauvais produit.
Selon l'agence, les réponses d'une IA peuvent être fausses, contradictoires ou mal adaptées à votre cas, y compris quand elles citent des sources qui ont l'air sérieuses. Et l'erreur est difficile à repérer. Dans une étude publiée en 2024, des spécialistes ont relevé quinze réponses potentiellement dangereuses de ChatGPT-4 à cent questions de vrais patients, et ces patients étaient incapables de les reconnaître.
L'ANSM vous renvoie à la notice et à votre pharmacien
Si vous interrogez un chatbot sur un médicament, l'ANSM vous demande de vérifier sa réponse dans une source officielle. Pour la dose, c'est l'ordonnance ou la notice qui fait foi. Vous avez perdu la notice ? Vous pouvez trouver sa version numérique sur la base de données publique des médicaments.
« Le patient peut se dire "Je vais mieux, j'arrête mon traitement" ou augmenter ses doses », explique Alexandre de la Volpilière. Pour changer une dose ou arrêter un traitement, l'agence vous renvoie vers votre médecin ou votre pharmacien, et elle vous demande de ne jamais confier à une IA le diagnostic de vos symptômes. « On n'augmente pas ses doses tout seul, ni en demandant à une IA. On demande à un professionnel de santé », insiste-t-il. Si vous êtes enceinte, vous devez demander l'avis d'un médecin, d'un pharmacien ou d'une sage-femme avant de prendre ou de modifier un traitement pendant la grossesse.
Après un effet indésirable ou un symptôme inhabituel, prévenez votre médecin. Vous pouvez aussi le déclarer directement sur le portail de signalement des effets indésirables du ministère de la Santé, ouvert aux patients.
OpenAI, de son côté, veut faire de ChatGPT Santé, son espace consacré aux questions médicales ouvert aux Américains, un simple complément du médecin.