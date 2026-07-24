La fonctionnalité, qui permet de connecter des données médicales et de santé au chatbot d'OpenAI, est ouverte depuis peu à l'ensemble des utilisateurs américains connectés.
OpenAI a étendu l'accès à ChatGPT Health à tous les utilisateurs américains disposant d'un compte, à condition d'être connectés et d'avoir plus de 18 ans. La fonctionnalité avait été lancée une première fois en janvier, mais restait jusqu'ici limitée. Elle permet désormais aux utilisateurs de connecter leurs dossiers médicaux et leurs données de santé afin que le chatbot en tienne compte dans ses réponses.
Selon OpenAI, plus de 300 millions de personnes posent chaque semaine des questions liées à la santé sur ChatGPT. La société présente cette évolution comme un moyen de fournir des réponses plus personnalisées, en s'appuyant sur des informations concrètes propres à chaque utilisateur.
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Que permet ChatGPT Santé ?
Avec l'accord de l'utilisateur, ChatGPT peut accéder à différentes catégories de données : médicaments, résultats d'analyses, comptes rendus de consultations récentes, données de sommeil ou encore activité physique. L'utilisateur peut également renseigner manuellement des informations contextuelles, comme des objectifs personnels ou des restrictions alimentaires. OpenAI donne l'exemple d'une restriction alimentaire partagée avec le chatbot, qui sera ensuite prise en compte automatiquement lorsque l'utilisateur demande des idées de recettes.
Du côté des intégrations, Apple Health est présenté comme le principal fournisseur de données de forme physique. OpenAI n'a pas encore précisé si des alternatives comme Google Health seraient prises en charge. Des connexions sont également disponibles avec MyFitnessPal, Peloton ou Weight Watchers. Pour les données médicales, les sources proviennent de systèmes hospitaliers américains ou de prestataires comme One Medical et Function Health.
Quelle confidentialité ?
Bien évidemment, quand on partage ses données de santé avec une intelligence artificielle, la question principale, reste la confidentialité de ces données. Que fait l'IA en question des données que j'envoie ? À quelles fins sont-elles exploitées ?
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
OpenAI indique que les données de santé bénéficient de "protections de chiffrement supplémentaires". La société précise que ces informations ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles, ni à des fins publicitaires.
L'utilisateur peut déconnecter ses données à tout moment. Elles seront alors supprimées des serveurs d'OpenAI dans un délai de 30 jours, selon les dires de l'entreprise.
Un lancement dans un contexte juridique tendu
Ce déploiement intervient alors qu'OpenAI fait face à une attention croissante concernant la fiabilité de ses conseils médicaux. Un homme résidant en Floride a déposé une plainte contre la société cette semaine, invoquant des "recommandations médicales extrêmement dangereuses" formulées par une version antérieure du modèle, GPT-4o.
Selon le New York Times, le plaignant affirme que ChatGPT l'aurait rassuré en lui indiquant qu'il n'avait pas besoin de consulter un médecin, alors qu'il décrivait des symptômes qui se sont révélés être ceux d'une embolie pulmonaire, un problème grave nécessitant une prise en charge rapide. Le chatbot lui aurait notamment répondu : "Dieu n'a pas conçu votre corps pour qu'il échoue sans cesse."