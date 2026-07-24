OpenAI a étendu l'accès à ChatGPT Health à tous les utilisateurs américains disposant d'un compte, à condition d'être connectés et d'avoir plus de 18 ans. La fonctionnalité avait été lancée une première fois en janvier, mais restait jusqu'ici limitée. Elle permet désormais aux utilisateurs de connecter leurs dossiers médicaux et leurs données de santé afin que le chatbot en tienne compte dans ses réponses.