L’objectif affiché est de résoudre la fragmentation. L’application agrège les données issues des appareils Fitbit, des Pixel Watch, mais aussi d’applications tierces comme MyFitnessPal ou Peloton, via Health Connect sur Android et Apple Santé sur iOS. Quatre onglets structurent l’expérience : Today, Fitness, Sleep et Health, chacun proposant des tableaux de bord personnalisables et un suivi des tendances sur la durée.

La confidentialité est présentée comme un pilier fondateur. Google s’engage à ne pas utiliser les données de santé à des fins publicitaires, avec un chiffrement total des transmissions et un contrôle intégral laissé à l’utilisateur sur la collecte et le partage de ses informations. La participation à l’entraînement des modèles d’IA reste désactivée par défaut, avec un opt-in explicite.

Google nous a aussi indiqué que les données de l'application Google Fit seraient prochainement transférables vers Google Health, mais n’a pas communiqué de date ou de période précise.