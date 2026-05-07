Google unifie enfin ses outils santé sous une seule bannière et lance un coach personnel propulsé par Gemini. Fitbit disparaît en tant qu’application, mais la marque, elle, survit.
Depuis le rachat de Fitbit en 2021, Google n’a jamais vraiment su quoi faire de cette acquisition. D’un côté, l’application Fitbit, utilisée par les millions de possesseurs de montres et autres bracelets connectés de la marque. De l’autre, Google Fit, Health Connect, et une multitude d’outils épars qui se marchaient dessus. Résultat : des données de santé fragmentées, dispersées entre plusieurs interfaces, et une expérience utilisateur loin d’être fluide. Cinq ans après, le géant de Mountain View tranche dans le vif et présente un écosystème repensé de fond en comble, articulé autour de deux piliers : une application centrale unifiée et un coach personnel alimenté par l’IA. Et en profite au passage pour mettre la marque Fitbit sous le tapis pour mettre la lumière sur Google et son IA Gemini.
Google Health : une seule app pour centraliser toutes les données
Google Health est le nouveau nom de l’application Fitbit. La transition se fera sous forme de mise à jour, sans téléchargement séparé pour les utilisateurs existants, et les données historiques seront transférées automatiquement. Le déploiement est prévu à partir du 19 mai, d’abord sur iOS et Android, puis sur Wear OS.
L’objectif affiché est de résoudre la fragmentation. L’application agrège les données issues des appareils Fitbit, des Pixel Watch, mais aussi d’applications tierces comme MyFitnessPal ou Peloton, via Health Connect sur Android et Apple Santé sur iOS. Quatre onglets structurent l’expérience : Today, Fitness, Sleep et Health, chacun proposant des tableaux de bord personnalisables et un suivi des tendances sur la durée.
La confidentialité est présentée comme un pilier fondateur. Google s’engage à ne pas utiliser les données de santé à des fins publicitaires, avec un chiffrement total des transmissions et un contrôle intégral laissé à l’utilisateur sur la collecte et le partage de ses informations. La participation à l’entraînement des modèles d’IA reste désactivée par défaut, avec un opt-in explicite.
Google nous a aussi indiqué que les données de l'application Google Fit seraient prochainement transférables vers Google Health, mais n’a pas communiqué de date ou de période précise.
Google Health Coach : Gemini s’invite dans votre routine
Le Google Health Coach sort de sa phase de prévisualisation, fort de plus de 500 000 utilisateurs actifs et d’un million de retours collectés. Il est désormais intégré à l’abonnement Google Health Premium, accessible à 9,99 euros par mois ou 99 euros à l’année, et inclus dans les formules Google AI Pro et Ultra.
Derrière le coach, c’est évidemment Gemini qui opère. Le modèle a été entraîné sur plus d'un million d’annotations humaines et évalué pendant plus de 100 000 heures par des spécialistes en cardiologie, médecine familiale et sciences comportementales. Google parle d'un cadre de validation baptisé SHARP, pour Sécurité, utilité, précision, Pertinence et personnalisation.
La journalisation (le fait d’enregistrer ses différentes activités ou habitudes) est multimodale : l’utilisateur peut décrire une séance à l’écrit, prendre en photo un repas ou téléverser un document médical au format PDF depuis son téléphone ou Google Drive, que le coach interprétera directement.
Disponible dans 37 pays et 32 langues dès le lancement, le coach s’adapte également au contexte de l’utilisateur : localisation, météo, cycle menstruel, dossiers médicaux. Pour les abonnés Premium, ces derniers peuvent être partagés avec le coach pour poser des questions et mieux comprendre leurs résultats. Une approche ambitieuse, qui positionne Google Health Coach moins comme un simple assistant fitness que comme un véritable interlocuteur de santé au quotidien.
De son côté, la marque Fitbit n'est pas totalement éliminée et, comme Nest avant elle concernant la maison connectée, devient la marque « sport et santé » de Google. Un premier produit est déjà annoncé : le Google Fitbit Air.