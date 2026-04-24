Le changement commencerait par une refonte visuelle profonde et symbolique. Selon des fuites concordantes, l’application Fitbit serait sur le point d’être rebaptisée Google Health. Ce nouveau nom s’accompagnerait d’un logo inédit : un cœur dessiné d’un trait de pinceau, arborant le dégradé de couleurs bleu, vert, jaune et rouge caractéristique de Google. Cette identité visuelle a déjà été aperçue brièvement sur le Google Store international ainsi que sur l’App Store d’Apple, avant d’être retirée, ce qui laisse penser à une erreur d’affichage anticipée.

Cette transition ne se limiterait pas au nom de l’application. Le service d’abonnement Fitbit Premium, qui propose des analyses avancées et un coaching personnalisé, deviendrait « Google Health Premium ». Les tarifs affichés resteraient identiques (9,99 € par mois), mais ce changement de bannière permettrait à Google d’aligner son offre de bien-être sur ses autres services par abonnement, comme Google One.

Enfin, cette mutation logicielle préparerait le terrain pour l’intégration massive de l’intelligence artificielle. Le futur « Google Health Coach », un assistant personnel dopé à Gemini, remplacerait les outils de coaching actuels de Fitbit.

En regroupant toutes les données sous l’étendard Google Health, la firme pourrait plus facilement croiser les informations de santé avec ses autres services intelligents. Pour les utilisateurs, cela signifierait des conseils plus prédictifs et une analyse plus fine des habitudes de vie, marquant ainsi la fin de l’ère Fitbit en tant qu’entité logicielle indépendante.