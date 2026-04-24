Rachetée en 2021, la marque pionnière de la mesure de soi semble vivre ses derniers instants sous sa forme actuelle. Google s’apprêterait à unifier ses services de santé sous une nouvelle bannière.
Depuis l’acquisition de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars, Google a avancé avec une prudence calculée, intégrant par petites touches les fonctionnalités de la marque dans son écosystème Pixel. Pourtant, des indices de plus en plus nombreux suggèrent que la firme de Mountain View s’apprête enfin à abattre ses cartes. Une série de modifications repérées sur les boutiques en ligne officielles et les plateformes de téléchargement laisse entrevoir une stratégie de « googlelisation » totale, qui pourrait bien rayer de la carte l’un des noms les plus emblématiques de la santé connectée. Cette mue logicielle ne serait pas qu’un simple ravalement de façade, mais le signe d’une ambition renouvelée pour unifier une offre jusqu’ici fragmentée.
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Fitbit disparaîtrait au profit de Google Health
Le changement commencerait par une refonte visuelle profonde et symbolique. Selon des fuites concordantes, l’application Fitbit serait sur le point d’être rebaptisée Google Health. Ce nouveau nom s’accompagnerait d’un logo inédit : un cœur dessiné d’un trait de pinceau, arborant le dégradé de couleurs bleu, vert, jaune et rouge caractéristique de Google. Cette identité visuelle a déjà été aperçue brièvement sur le Google Store international ainsi que sur l’App Store d’Apple, avant d’être retirée, ce qui laisse penser à une erreur d’affichage anticipée.
Cette transition ne se limiterait pas au nom de l’application. Le service d’abonnement Fitbit Premium, qui propose des analyses avancées et un coaching personnalisé, deviendrait « Google Health Premium ». Les tarifs affichés resteraient identiques (9,99 € par mois), mais ce changement de bannière permettrait à Google d’aligner son offre de bien-être sur ses autres services par abonnement, comme Google One.
Enfin, cette mutation logicielle préparerait le terrain pour l’intégration massive de l’intelligence artificielle. Le futur « Google Health Coach », un assistant personnel dopé à Gemini, remplacerait les outils de coaching actuels de Fitbit.
En regroupant toutes les données sous l’étendard Google Health, la firme pourrait plus facilement croiser les informations de santé avec ses autres services intelligents. Pour les utilisateurs, cela signifierait des conseils plus prédictifs et une analyse plus fine des habitudes de vie, marquant ainsi la fin de l’ère Fitbit en tant qu’entité logicielle indépendante.
Une volonté de simplification
Si le volet logiciel semble promis à une absorption totale par Google, la marque Fitbit pourrait néanmoins survivre à travers les objets physiques. Les rumeurs de 2026 évoquent le lancement imminent du Google Fitbit Air, un bracelet de suivi ultra-léger et sans écran, conçu pour concurrencer les trackers minimalistes comme ceux de Whoop. Cette approche permettrait à Google de conserver la légitimité historique de Fitbit sur le segment des capteurs, tout en affirmant que l’intelligence qui traite les données est désormais 100 % Google.
Cette stratégie de différenciation entre le hardware (Fitbit) et le software (Google Health) permettrait de clarifier une offre parfois jugée confuse. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient jongler mentalement entre Google Fit, Health Connect et l’application Fitbit. En mettant en avant la marque Google, le groupe se positionnerait enfin comme un concurrent frontal et crédible face à Apple Santé. La marque Fitbit deviendrait alors une simple ligne de produits au sein d’un catalogue plus vaste, à l’image des smartphones Pixel ou des thermostats Nest.
Les prochaines semaines, avec la conférence Google I/O en ligne de mire, devraient apporter les confirmations officielles tant attendues. Pour les fidèles de la première heure, cette transformation est une page qui se tourne : celle d’une startup californienne qui a inventé le concept même de podomètre connecté, pour se transformer en une brique essentielle de l’immense édifice numérique de Google.