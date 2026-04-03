En parallèle, le groupe travaille sur un tout nouvel assistant de santé connecté, dopé à l’intelligence artificielle Gemini. Celui-ci ambitionnerait d’offrir un accompagnement plus global, en intégrant de multiples indicateurs comme la santé dite « cyclique », le suivi de la nutrition et de l’hydratation, mais aussi divers aspects liés à la santé mentale.

Autant de paramètres qui pourraient, à terme, être agrégés pour proposer un suivi toujours plus fin au sein (entre autres) de ce nouveau tracker à venir, qui pourrait donc se montrer plus discret que jamais.