Sur Instagram, le joueur NBA Stephen Curry a teasé un tout nouveau bracelet Fitbit à venir. Un bracelet fitness qui ferait le choix d’une interface dénuée du moindre écran, soit une première depuis 10 ans pour la marque acquise en 2020 par le géant Google.
C’est le basketteur Stephen Curry, partenaire privilégié de Google, qui a diffusé un premier teaser sur le réseau Instagram, relayé par 9to5Google. On peut y voir un nouveau bracelet connecté, le joueur évoquant « une nouvelle relation avec votre santé », avant de voir le message se conclure par l’apparition du logo « G » du groupe américain.
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Le pari du sans écran chez Fitbit
Depuis 6 ans, le géant du sport connecté Fitbit est la propriété d’un autre géant, à savoir Google. Selon la publication de Stephen Curry, la marque prépare donc le lancement d'un nouveau bracelet connecté, qui fera l'impasse sur un quelconque écran, soit une première depuis 10 ans.
Ces dernières années, tous les appareils signés Fitbit étaient dotés d’un écran, et il faut ainsi remonter au modèle Flex 2, lancé en 2016, pour retrouver un bracelet qui se contentait à l’époque d’une série de voyants lumineux.
Un look minimaliste… et encore pas mal de mystère
Selon toute vraisemblance, le futur tracker conçu par Fitbit va donc s’orienter vers un suivi largement passif de la santé et des performances sportives, en misant sur une collecte continue de données sans intervention de l’utilisateur. L’ensemble des informations serait ensuite centralisé et exploité directement via l’application mobile dédiée, véritable cœur de l’écosystème.
Dans cette logique, les fonctionnalités essentielles resteraient accessibles gratuitement, tandis que les analyses plus avancées (avec des insights personnalisés et autres) seraient proposées via un abonnement payant. Une stratégie qui rapprocherait clairement Fitbit de l’approche adoptée par Whoop, même si, contrairement à ce dernier, le bracelet de Fitbit devrait continuer à être vendu.
En parallèle, le groupe travaille sur un tout nouvel assistant de santé connecté, dopé à l’intelligence artificielle Gemini. Celui-ci ambitionnerait d’offrir un accompagnement plus global, en intégrant de multiples indicateurs comme la santé dite « cyclique », le suivi de la nutrition et de l’hydratation, mais aussi divers aspects liés à la santé mentale.
Autant de paramètres qui pourraient, à terme, être agrégés pour proposer un suivi toujours plus fin au sein (entre autres) de ce nouveau tracker à venir, qui pourrait donc se montrer plus discret que jamais.