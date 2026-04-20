Google s'apprêterait à lancer le Fitbit Air, un bracelet connecté sans écran conçu pour concurrencer Whoop, accompagné d'un nouvel abonnement baptisé « Google Health ». Une fuite qui confirme l'ambition santé de Mountain View.
Google préparerait un bracelet fitness baptisé « Google Fitbit Air ». Pas d'écran, un design fin pensé pour le port permanent, et un positionnement assumé face à Whoop, le tracker de récupération prisé des sportifs de haut niveau. La preuve que Google ne se contente plus de regarder Apple et Garmin de loin : il vise désormais un segment plus discret, mais en pleine croissance.
Le Fitbit Air, un bracelet sans écran taillé pour la performance
Le nom n'est pas anodin. Google aurait choisi le suffixe « Air » en référence au design épuré du bracelet, suffisamment fin pour être porté 24h/24 sans gêne. Une logique similaire à celle de Whoop, dont le bracelet sans bouton ni affichage mise tout sur la collecte passive de données biologiques : fréquence cardiaque, variabilité, récupération, sommeil.
Google avait déjà commencé à taquiner l'existence de ce bracelet sans écran fin mars 2026, avec une apparition remarquée au poignet de Stephen Curry sur les réseaux sociaux. C'est désormais chose faite pour le nom, du moins selon les sources de 9to5Google. Reste à savoir si le hardware sera à la hauteur des ambitions affichées, ou si l'essentiel du différenciateur reposera sur le logiciel.
Google Health : l'abonnement qui change la donne
C'est peut-être là que se joue la vraie bataille. Selon les mêmes sources, Google rebaptiserait son abonnement « Fitbit Premium » en « Google Health », une montée en gamme sémantique qui signale une ambition bien plus large que le simple suivi de pas. Le coach de santé personnalisé, actuellement en préversion publique côté Fitbit, serait rebaptisé « Google Health Coach ».
En clair : Google consolide ses outils santé sous une marque unique, plus cohérente, et probablement plus facile à monétiser. C'est un mouvement logique pour une entreprise qui a investi massivement dans l'IA appliquée à la santé, comme en témoignent les projets IA portés par les équipes Fitbit ces derniers mois. Mais un abonnement de plus dans un écosystème déjà chargé (YouTube Premium, Google One, Gemini Advanced…), c'est un pari sur la volonté des utilisateurs de payer pour leur santé numérique. Whoop, pour référence, facture entre 199 et 399 euros par an selon la formule. Google devra se positionner avec soin.
Le Fitbit Air cristallise une tendance de fond : le bracelet connecté sans écran n'est plus un produit de niche réservé aux athlètes. Garmin lui-même renforce ses outils santé à chaque mise à jour. La vraie question n'est pas de savoir si Google peut fabriquer un bon bracelet, mais si « Google Health » peut convaincre des millions d'utilisateurs de payer pour des données que leurs appareils collectent déjà gratuitement.