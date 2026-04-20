En clair : Google consolide ses outils santé sous une marque unique, plus cohérente, et probablement plus facile à monétiser. C'est un mouvement logique pour une entreprise qui a investi massivement dans l'IA appliquée à la santé, comme en témoignent les projets IA portés par les équipes Fitbit ces derniers mois. Mais un abonnement de plus dans un écosystème déjà chargé (YouTube Premium, Google One, Gemini Advanced…), c'est un pari sur la volonté des utilisateurs de payer pour leur santé numérique. Whoop, pour référence, facture entre 199 et 399 euros par an selon la formule. Google devra se positionner avec soin.