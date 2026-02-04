Comment faciliter le quotidien des aidants familiaux ? C'est la question à laquelle souhaite répondre Luffu, la nouvelle start-up des fondateurs de Fitbit.
L'IA et la santé peuvent-ils faire bon ménage ? C'est, en tout cas, un sujet particulièrement prometteur et les grands du domaine ne s'y sont pas trompés : OpenAI a récemment dévoilé ChatGPT Health pour pallier les pénuries médicales, suivi de près par Anthropic et son service Claude for Healthcare, destiné aux professionnels de santé et de recherche.
Une nouvelle start-up IA vient également de faire son entrée dans le domaine : elle s'adresse, avant tout, aux aidants familiaux. Explications.
Une nouvelle app destinée aux aidants familiaux
Eric Friedman et James Park, déjà connus pour avoir fondé Fitbit, se sont lancés dans un nouveau projet : ils ont annoncé hier la création d'une nouvelle start-up, Luffu (le terme, à prononcer « Lou-fou », vient du vieil anglais lufu , qui signifie « amour »). L'objectif ? Proposer une application IA qui permet aux utilisateurs de « veiller proactivement sur la santé et la sécurité de leur famille. »
Cette initiative est partie d'un constat simple : aux États-Unis, la part d'aidants familiaux a augmenté de 45 % en 10 ans et il est crucial d'alléger leur. charge mentale. Alors que la plupart des innovations en santé, qu'il s'agisse d'objets, d'apps ou autres, se concentrent sur l'individu, Luffu souhaite aborder la santé de manière plus globale en donnant aux membres d'une même famille les outils pour s'informer sans être intrusif. À noter, les animaux sont également pris en charge.
Un outil familial qui se veut non-intrusif
Compatible avec Fitbit, l'application Luffu centralise de nombreuses données importantes pour permettre aux utilisateurs d'avoir le même niveau d'information : métriques de santé, médicaments, alimentation, résultats d'analyses, visites médicales et bien plus encore. On peut notamment :
- S'informer en posant des questions à l'IA sur la santé et la sécurité d'un membre de la famille, et ce, en langage naturel ;
- Enregistrer des informations en parlant, en écrivant ou en prenant des photos ;
- Partager des données avec les parents, conjoints ou aidants ;
- Recevoir des notifications et des alertes, en cas de détection d'anomalies.
La technologie incluse dans Luffu peut « générer des réponses, des informations ou des visualisations personnalisées que vous pouvez ajuster, enregistrer et partager. » Bien sûr, la confidentialité des données n'est pas oubliée : « la confiance étant essentielle, Luffu se veut un protecteur, non un agent de surveillance. Les utilisateurs gardent le contrôle total sur les informations partagées et les personnes avec lesquelles elles le sont. La confidentialité et la sécurité des données familiales sont primordiales », précise notamment le communiqué.
Si cette innovation vous intéresse et que vous souhaitez y jeter un coup d'œil, il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente dès aujourd'hui.