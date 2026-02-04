La technologie incluse dans Luffu peut « générer des réponses, des informations ou des visualisations personnalisées que vous pouvez ajuster, enregistrer et partager. » Bien sûr, la confidentialité des données n'est pas oubliée : « la confiance étant essentielle, Luffu se veut un protecteur, non un agent de surveillance. Les utilisateurs gardent le contrôle total sur les informations partagées et les personnes avec lesquelles elles le sont. La confidentialité et la sécurité des données familiales sont primordiales », précise notamment le communiqué.