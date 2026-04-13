L'application Fitbit profite de cette mise à jour pour étendre sa présence à de nombreux marchés en Europe, en Asie et en Amérique, avec une prise en charge de nouvelles langues, dont le français. Côté données, un indicateur fait son apparition, le VO2 Max, et remplace le « score de forme cardio ». Cette mesure vient compléter les analyses proposées par le coach, notamment pour évaluer les performances cardiovasculaires.

Avec cette évolution, Google cherche à aller au-delà du simple suivi. L’application ne se limite plus à collecter des informations, elle tente désormais de les rendre compréhensibles en les replaçant dans le quotidien de l’utilisateur.

Cette version étant proposée en Public Preview, elle peut encore présenter des dysfonctionnements. L’ensemble de ces fonctionnalités demeure pour l’instant réservé aux abonnés Fitbit Premium, une offre proposée à 8,99 euros par mois ou 79,99 euros par an.