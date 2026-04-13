Google déploie enfin son assistant santé dopé à l'IA dans plusieurs pays, dont la France. Les utilisateurs peuvent désormais interroger leur montre connectée pour comprendre leurs données biométriques et recevoir des conseils personnalisés.
Longtemps réservée à quelques pays anglophones, la nouvelle version de l’application Fitbit commence enfin à s’étendre. Le géant de Mountain View annonce son déploiement dans 37 pays, incluant la France, avec une compatibilité élargie à 32 langues. Au cœur de cette mise à jour : un coach santé alimenté par l’intelligence artificielle conçu pour aider à mieux comprendre ses propres données.
Fitbit : un coach qui répond (vraiment) aux questions
L’application ne se contente plus d’afficher simplement des données. Elle permet désormais d’interagir avec un assistant capable de répondre à des questions précises via un bouton dédié, comme comprendre une mauvaise nuit de sommeil ou une baisse de performance. Le système analyse alors les données enregistrées (activité physique, sommeil, fréquence cardiaque…) pour proposer une explication. Une séance tardive ou un rythme inhabituel peuvent, par exemple, expliquer ces variations. L’approche tranche indubitablement avec l’ancien Fitbit Coach, qui reposait avant tout sur des programmes standards.
Autre évolution notable : les recommandations s’adaptent en continu. L’utilisateur peut recevoir des suggestions ajustées à ses objectifs, mais également à sa condition du moment, qu’il s’agisse d’une fatigue passagère ou d’une gêne physique. Pour l’heure, cette version reste en phase de test. Son déploiement se fera progressivement auprès des utilisateurs éligibles sur Android et iOS.
L'application se refait une beauté, mais reste (évidemment) payante
L'application Fitbit profite de cette mise à jour pour étendre sa présence à de nombreux marchés en Europe, en Asie et en Amérique, avec une prise en charge de nouvelles langues, dont le français. Côté données, un indicateur fait son apparition, le VO2 Max, et remplace le « score de forme cardio ». Cette mesure vient compléter les analyses proposées par le coach, notamment pour évaluer les performances cardiovasculaires.
Avec cette évolution, Google cherche à aller au-delà du simple suivi. L’application ne se limite plus à collecter des informations, elle tente désormais de les rendre compréhensibles en les replaçant dans le quotidien de l’utilisateur.
Cette version étant proposée en Public Preview, elle peut encore présenter des dysfonctionnements. L’ensemble de ces fonctionnalités demeure pour l’instant réservé aux abonnés Fitbit Premium, une offre proposée à 8,99 euros par mois ou 79,99 euros par an.