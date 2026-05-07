L’absence d’écran est le choix le plus radical, et le plus assumé. Google avance l’argument de la concentration : pas de notifications intempestives, pas de distractions, juste le suivi en arrière-plan. Les données sont consultables depuis la nouvelle application Google Health sur smartphone, quand l’utilisateur le souhaite. Une LED latérale et un retour haptique suffisent à signaler l’état de la batterie, les alarmes ou le réveil intelligent, qui se déclenche au moment optimal du cycle de sommeil.

Côté capteurs, le Fitbit Air embarque un moniteur optique de fréquence cardiaque en continu, un accéléromètre trois axes couplé à un gyroscope, des capteurs infrarouges pour la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, ainsi qu’un thermomètre cutané. L’autonomie annoncée est d’une semaine, avec une charge rapide qui restitue une journée d’utilisation en cinq minutes, et une charge complète en 90 minutes environ via un chargeur magnétique bidirectionnel.