Apple lance une étude à grande échelle pour comprendre comment les utilisateurs utilisent l’IA pour leur santé.
La santé est un enjeu majeur pour Apple, mais le parcours est, pour l’instant, semé d’embûches : au début de l’année, le projet de coach bien-être IA Mulberry a été revu à la baisse. Au printemps, on apprenait que le projet avait encore pris du retard et que ses fonctionnalités devaient finalement être intégrées à l’app Santé. La firme de Cupertino a donc décidé de changer de fusil d’épaule : avant de lancer quoi que ce soit, elle veut d’abord en savoir plus sur les habitudes de ses utilisateurs. On vous explique.
Apple cherche 200 000 volontaires pour tester son IA santé
Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle application un peu particulière. Nommée « Apple Health AI Study » et déjà disponible sur l’app store pour le public américain, elle a été développée avec OpenEvidence, une plateforme d’IA clinique reconnue. L’objectif est simple : savoir si les utilisateurs peuvent faire confiance à l’IA pour leur santé. L’étude devrait s’étendre sur douze mois et réunir jusqu’à 200 000 participants. Notez que l'app n’est reliée ni à Siri ni à Apple Intelligence.
Apple Health Study AI permet aux utilisateurs de poser des questions sur leur santé et de recevoir des réponses en langage naturel, qu'ils pourront évaluer dans un second temps. Dans son annonce, Apple explique également que les participants pourront « explorer des informations médicales complexes présentées dans un langage accessible et consulter des citations cliniques validées par des pairs qui étayent chaque réponse. Ils pourront également choisir de partager des données HealthKit (fréquence cardiaque au repos, activité physique, sommeil ou résultats d'analyses) afin d'étudier l'impact de l'intégration des données personnelles sur la pertinence et la compréhension des informations. »
Bien sûr, Apple n’oublie pas les questions de confidentialité. La marque à la pomme promet notamment que les données ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles et qu'elles sont, de plus, anonymisées avant leur transfert à un hébergeur cloud tiers. Les utilisateurs pourront choisir de partager ou non leurs informations personnelles. De son côté, OpenEvidence effacera les questions et réponses collectées au bout de 24 heures. Il est également précisé que « l'application de l’étude intègre des mécanismes de sécurité permettant de détecter certaines questions préoccupantes et de suggérer aux participants de consulter un professionnel de santé ou d’autres ressources si nécessaire. »
Un important retard à rattraper face à une concurrence féroce
On ne peut que saluer le sérieux de la démarche d'Apple. Le domaine de la santé est particulièrement sensible et une réponse fausse de l’IA peut avoir de graves conséquences : on se rappelle qu’un sexagénaire américain a fini à l’hôpital après avoir remplacé son sel de table par du bromure de sodium, sur les conseils de ChatGPT. Plus récemment, les parents d’une jeune femme épileptique ont porté plainte contre OpenAI car le chatbot l’aurait incitée à arrêter son traitement. Elle est malheureusement décédée en février dernier.
Il est donc plutôt rassurant qu’un géant de la Tech prenne le temps de lancer une étude avant de lancer une nouvelle application. Ses concurrents sont déjà bien avancés sur les questions de santé : OpenAI a lancé ChatGPT Santé en janvier dernier, suivi de près par Claude for Healthcare d’Anthropic.
Réservée aux résidents américains de plus de 21 ans qui possèdent un iPhone 15 Pro ou plus récent sous iOS 26 minimum, l’étude devrait aider Apple à comprendre pourquoi les utilisateurs font confiance à l’IA, si les réponses proposées sont bien comprises et quelles actions elles sont susceptibles de déclencher. La firme aura ainsi les billes pour s’atteler à la création d’un outil plus pertinent mais aussi plus fiable.
On attend avec impatience les résultats de cette étude… en espérant, bien sûr qu'Apple les rende publics.