Bien sûr, Apple n’oublie pas les questions de confidentialité. La marque à la pomme promet notamment que les données ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles et qu'elles sont, de plus, anonymisées avant leur transfert à un hébergeur cloud tiers. Les utilisateurs pourront choisir de partager ou non leurs informations personnelles. De son côté, OpenEvidence effacera les questions et réponses collectées au bout de 24 heures. Il est également précisé que « l'application de l’étude intègre des mécanismes de sécurité permettant de détecter certaines questions préoccupantes et de suggérer aux participants de consulter un professionnel de santé ou d’autres ressources si nécessaire. »