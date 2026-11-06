Avec la bêta d’iOS 27.3, l’application Santé revient dans une version profondément remaniée, désormais accessible en français. Je l’ai installée pour découvrir comment Apple compte rendre nos données de santé un peu plus parlantes.
Des pas, des pulsations, des courbes et encore des courbes. L’application Santé sait conserver une quantité impressionnante d’informations sur notre organisme, mais pour comprendre ce qu’elles racontent, il fallait parfois s’accrocher. Je suis très heureux de connaître ma valeur de variabilité cardiaque, mais savoir ce qu’on peut en tirer au quotidien, c’est déjà plus intéressant.
Présentée en septembre, puis retirée des bêtas d’iOS 27.2, cette refonte fait son retour avec iOS 27.3. Après une première exploration, le changement dépasse largement les nouvelles couleurs : Apple revoit la manière de nous présenter toutes ces informations et s’inspire d’autres apps comme Bevel, un service tiers très populaire chez les utilisateurs de montres connectées. Après quelques jours d’essai, force est de constater que la Pomme va dans la bonne direction.
Santé commence enfin à expliquer ses chiffres
La première différence saute aux yeux : Santé est beaucoup plus visuelle. De grandes cartes, du Liquid Glass à tous les étages, des illustrations et des phrases explicatives remplacent au premier plan les listes de mesures parfois absconses. Quelques textes restent en anglais dans cette bêta, mais la nouvelle organisation se comprend rapidement.
Les raccourcis supérieurs permettent de passer du sommeil au niveau de préparation et aux autres indicateurs, avec un état immédiatement lisible. L’interface met davantage en avant notre forme et nos progrès. On passe moins de temps à chercher une valeur pour essayer ensuite de lui trouver une signification.
Sur mon écran, l’application souligne ainsi un nombre de pas supérieur à mes habitudes à cette heure de la journée. La comparaison est plus intéressante qu’un compteur isolé : elle replace mon activité dans mon quotidien. Les anneaux restent présents, accompagnés d’un commentaire sur leur progression. Les chiffres ont désormais un peu de conversation.
Le niveau de préparation de mon Apple Watch Series 12 profite particulièrement de cette présentation. Avec un score de 6 et la mention « Allez-y », Santé détaille l’état du sommeil, des signes vitaux et de l’activité. Les différents facteurs sont réunis sur un même écran, ce qui facilite la lecture de cet indicateur.
Dans mon test de la montre, je regrettais justement des explications trop légères pour savoir quoi en faire. Cette nouvelle vue lui donne davantage de contexte. Je ne peux pas encore affirmer que ses conseils m’aideront à mieux organiser mes journées, mais je comprends plus facilement ce que l’application cherche à me montrer. C’est déjà un gros progrès.
Si vous êtes un data scientist pur et dur, les données détaillées restent accessibles dans « Parcourir », avec les éléments épinglés et les raccourcis d’enregistrement. C’est un bon choix de les avoir laissés facilement accessibles. Personnellement, je regarde régulièrement l’évolution de ma V02 max. Ici, pas besoin de fouiller dans dix menus pour dénicher l’info que je cherche.
Longévité donne envie de regarder au-delà des pas du jour
L’autre grosse nouveauté occupe l’onglet central : Longévité. Une représentation composée de pétales colorés donne un aperçu des différents domaines évalués. Plus ils sont remplis, mieux c’est. La présentation est engageante et permet de repérer les rubriques encore à compléter. Elle invite à examiner sa santé plus largement que par le seul prisme des calories dépensées.
Selon les explications d’Apple, sept domaines sont concernés : santé cardiaque, sommeil, bien-être mental, mobilité, santé métabolique, audition et nutrition. Un « Âge biologique » doit également exploiter les données de l’Apple Watch, notamment la VO₂ max, la fréquence cardiaque au repos et le sommeil. À ce stade, je n’ai pas de résultat à commenter ni de quoi juger la pertinence de cette estimation.
Tout ne se remplit pas automatiquement, et cette rubrique demande un peu de paramétrage. Pour compléter le bilan, Santé propose des évaluations et pose des questions sur nos habitudes. Le questionnaire nutritionnel m’interroge par exemple sur ma consommation de certains aliments au cours d’une semaine type, comme les noix et les graines, mais aussi les aliments riches en graisse. J'ai un peu honte, mais il faut répondre honnêtement.
L’intérêt est de prendre en compte des habitudes que la montre ne peut pas deviner. Cela suppose aussi de consacrer du temps à ces questionnaires et de renseigner des réponses représentatives de son quotidien. La vue d’ensemble se construit progressivement.
Des évaluations physiques pour personnaliser les conseils et les exercices
J’ai enfin essayé les évaluations physiques, et leur simplicité m’a agréablement surpris. On cale l’iPhone contre un mur, puis on recule suffisamment pour que la caméra puisse nous cadrer des pieds à la tête. J’ai testé la flexion des coudes et la souplesse des mollets : tout est parfaitement expliqué, avec une vidéo en français avant chaque exercice, puis les indications vocales de Siri pour nous guider.
Un détail bien pensé : il suffit de lever la main pour passer à l’exercice suivant, sans retourner tapoter sur l’iPhone entre deux mouvements. Comptez environ huit minutes pour l’ensemble des tests. La mise en place est rapide et on sait immédiatement quoi faire. Je ne peux pas me prononcer sur la précision des évaluations, mais côté prise en main, Apple a fait les choses proprement.
Ces évaluations complètent le bilan Longévité avec des informations que l’Apple Watch ne peut, là encore, pas recueillir toute seule comme notre souplesse ou notre équilibre. L’objectif est de repérer les capacités à travailler, puis de proposer des explications et des exercices adaptés. Il faudra toutefois davantage de recul pour juger la pertinence de cet accompagnement.
Au final, je suis pleinement convaincu par cette nouvelle mouture de l’application Santé. Elle donne davantage envie de la consulter quotidiennement pour vérifier ses résultats et comprendre ce qui les influence. Le prochain enjeu sera de voir si ses explications restent utiles après plusieurs semaines, ou si je ne l’ouvrirai que lorsque je sens que quelque chose cloche.