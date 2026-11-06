Des pas, des pulsations, des courbes et encore des courbes. L’application Santé sait conserver une quantité impressionnante d’informations sur notre organisme, mais pour comprendre ce qu’elles racontent, il fallait parfois s’accrocher. Je suis très heureux de connaître ma valeur de variabilité cardiaque, mais savoir ce qu’on peut en tirer au quotidien, c’est déjà plus intéressant.

Présentée en septembre, puis retirée des bêtas d’iOS 27.2, cette refonte fait son retour avec iOS 27.3. Après une première exploration, le changement dépasse largement les nouvelles couleurs : Apple revoit la manière de nous présenter toutes ces informations et s’inspire d’autres apps comme Bevel, un service tiers très populaire chez les utilisateurs de montres connectées. Après quelques jours d’essai, force est de constater que la Pomme va dans la bonne direction.