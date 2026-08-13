La résistance à l’insuline, ce phénomène qui affecte la capacité du corps à absorber efficacement l’énergie tirée de l’alimentation, touche environ 40 % des adultes sans qu’ils en aient conscience, selon les données citées par Google. Si elle n’est pas gérée sur la durée, elle peut entraîner une dégradation progressive de la santé métabolique. La nouvelle fonction Insulin Resistance Trends analyse plusieurs semaines de données physiologiques pour repérer ces évolutions, une première sur montre connectée selon la firme américaine.

Cette technologie s’appuie sur un modèle de fondation entraîné sur plus de mille milliards de minutes de données, collectées auprès de cinq millions d’utilisateurs volontaires. Sa précision, validée par des tests sanguins cliniques standards, a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nature.

La fonction sera disponible à partir de septembre 2026, mais Google insiste sur ses limites : elle ne constitue en aucun cas un outil de dépistage du diabète, ne fournit pas de mesure clinique en temps réel, et ne doit jamais servir à ajuster un traitement médicamenteux. « N’utilisez pas ce produit pour gérer votre diabète, et ne vous fiez pas aux informations qu’il fournit pour modifier votre traitement ou vos taux d’insuline », indique d’ailleurs la marque dans les notes accompagnant l’annonce de ces nouvelles capacités santé. Ce nouveau procédé peut uniquement détecter sur le long terme des variations qui doivent vous encourager à consulter un médecin.