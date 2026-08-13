Google déploie Health Guardian, une nouvelle suite de fonctions de santé proactive pour Pixel Watch et Fitbit Air. Parmi elles, un suivi inédit de la résistance à l’insuline, sans la moindre prise de sang, mais attention à ne pas s'emballer.
Suivre l’évolution de sa santé métabolique sans passer par une prise de sang régulière : c’est la promesse de Health Guardian, la nouvelle suite de fonctionnalités que Google s’apprête à déployer sur ses montres connectées. Fruit de plusieurs années de recherche en intelligence artificielle appliquée à la biologie humaine, cet ensemble d’outils fonctionne en arrière-plan, 24 heures sur 24, pour détecter des variations physiologiques habituellement invisibles à l’œil nu.
Une résistance à l’insuline détectée sans prise de sang
La résistance à l’insuline, ce phénomène qui affecte la capacité du corps à absorber efficacement l’énergie tirée de l’alimentation, touche environ 40 % des adultes sans qu’ils en aient conscience, selon les données citées par Google. Si elle n’est pas gérée sur la durée, elle peut entraîner une dégradation progressive de la santé métabolique. La nouvelle fonction Insulin Resistance Trends analyse plusieurs semaines de données physiologiques pour repérer ces évolutions, une première sur montre connectée selon la firme américaine.
Cette technologie s’appuie sur un modèle de fondation entraîné sur plus de mille milliards de minutes de données, collectées auprès de cinq millions d’utilisateurs volontaires. Sa précision, validée par des tests sanguins cliniques standards, a fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique Nature.
La fonction sera disponible à partir de septembre 2026, mais Google insiste sur ses limites : elle ne constitue en aucun cas un outil de dépistage du diabète, ne fournit pas de mesure clinique en temps réel, et ne doit jamais servir à ajuster un traitement médicamenteux. « N’utilisez pas ce produit pour gérer votre diabète, et ne vous fiez pas aux informations qu’il fournit pour modifier votre traitement ou vos taux d’insuline », indique d’ailleurs la marque dans les notes accompagnant l’annonce de ces nouvelles capacités santé. Ce nouveau procédé peut uniquement détecter sur le long terme des variations qui doivent vous encourager à consulter un médecin.
Tension artérielle, sommeil et détection d’urgence respiratoire complètent la suite
Health Guardian ne se limite pas au suivi métabolique. La fonction Blood Pressure Trends mesure passivement le pouls et les mouvements de l’utilisateur tout au long du mois pour estimer l’évolution de sa tension artérielle, sans brassard ni calibration manuelle. Un enjeu de taille, puisque six personnes sur dix ignorent que leur tension a évolué à la hausse, un phénomène pouvant à terme dégrader la santé cardiaque et rénale.
Sleep Breathing Quality Trends s’intéresse quant à elle aux variations respiratoires pendant le sommeil, susceptibles d’interrompre le repos sans provoquer de réveil complet, tout en affectant l’énergie et la récupération du lendemain. Enfin, la détection d’urgence respiratoire, réservée à la Pixel Watch et disponible uniquement dans certains pays européens, peut reconnaître une chute critique du taux d’oxygène dans le sang, liée par exemple à une pneumonie sévère ou à un étouffement, et déclencher automatiquement un appel aux secours si la personne devient inconsciente.
L'’ensemble de ces données est compilé dans un résumé mensuel accessible via l’application Google Health, avec des notifications ponctuelles en cas d’anomalie détectée. Pour transformer ces informations en actions concrètes, Google propose également Health Coach, un accompagnement personnalisé nécessitant un abonnement Google Health Premium.
Une approche qui illustre la direction prise par le secteur des wearables : transformer la montre connectée en véritable sentinelle silencieuse de la santé, bien au-delà du simple comptage de pas.
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