C'était une promesse de la marque à la pomme, finalement mise en pause, pour l'instant. L'application Santé, qui devait se refaire une beauté dans iOS 27.2 rétropédale pour retrouver son look initial.
Apple avait tout préparé, une application Santé repensée et plus ergonomique, et ce, dès la première version de la bêta publique d'iOS 27.2. Mais la dernière bêta pour les développeurs sonne le glas de cette nouvelle version, qui semble pour l'instant mise en pause.
Un retrait inattendu, les nouveautés abandonnées
L'application Santé repensée avait été présentée par Apple en septembre. Elle avait d'abord fait son apparition dans la première bêta développeur d'iOS 27.2, avant d'être proposée au "grand public" à travers les bêtas publiques 1 et 2.
Cependant, avec la publication de la bêta développeur 4 d'iOS 27.2, le nouveau design a disparu. L'ancienne version de l'application a repris sa place.
La nouvelle version de l'application proposait plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Elle incluait notamment un indicateur d'âge de santé, des métriques constamment mises à jour concernant la santé cardiaque, le sommeil, la préparation physique et les performances sportives. L'interface présentait également les données de santé de manière plus accessible qu'auparavant.
Les données de test sauvegardées
Les utilisateurs qui avaient commencé à utiliser cette nouvelle version peuvent toutefois dormir sur leurs deux oreilles. Apple a en effet confirmé que les données de santé collectées pendant la phase de test seraient conservées. Les utilisateurs pourront continuer à consulter ces informations via l'application Paramètres, ce qui signifie qu'aucune donnée ne sera perdue suite à ce retrait.
La marque à la pomme indique que l'application Santé mise à jour arriverait toujours cette année. Toutefois, Apple aurait simplement besoin de plus de temps pour affiner cette nouvelle version avant sa distribution.