Depuis le lancement d’iOS 13 en 2019, Siri est en mesure de lancer de la musique sur Spotify, mais à une condition. Il faut, en effet, préciser « sur Spotify » à chaque demande. Sans ça, l’assistant se rabat sur Apple Music, le service maison. Une contrainte, certes pas très grave, mais qui peut vite agacer lorsqu’on est au volant par exemple. Elle est désormais révolue, rapporte TechCrunch.