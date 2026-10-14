Avec iOS 27, demander à Siri de mettre de la musique sur Spotify est plus fluide que jamais. Une fonctionnalité très utile dont les citoyens de l’Union européenne (UE) vont encore devoir se passer.
Depuis le lancement d’iOS 13 en 2019, Siri est en mesure de lancer de la musique sur Spotify, mais à une condition. Il faut, en effet, préciser « sur Spotify » à chaque demande. Sans ça, l’assistant se rabat sur Apple Music, le service maison. Une contrainte, certes pas très grave, mais qui peut vite agacer lorsqu’on est au volant par exemple. Elle est désormais révolue, rapporte TechCrunch.
Une nouveauté ultra pratique
Concrètement, Siri est en mesure de se souvenir de l'application que vous utilisez le plus pour écouter de la musique. Et s’il s’agit de Spotify, il lui transmet automatiquement vos demandes, sans que vous ayez à le nommer : il suffit de dire ce que l'on veut entendre, et l’iPhone s’occupe du reste.
Un outil qui marche aussi bien avec un titre de chanson, un album, un podcast ou un livre audio. Une demande plus vague, comme « de la musique pour faire du sport », fonctionne aussi, tout comme les systèmes maison du service à l’image de son DJ virtuel. Siri peut également fouiller dans la bibliothèque, proposer des recommandations ou créer une playlist générée par l’IA.
Des nouveautés très alléchantes pour ceux qui utilisent fréquemment Spotify sur leur iPhone. Mais il faut disposer d’un iPhone 15 Pro ou plus récent, sous iOS 27 avec Apple Intelligence activée et… Résider en dehors de l’Union européenne.
Toujours pas de Siri AI en Europe
Car Siri AI, la version de l’assistant d’Apple lancée avec iOS 27 et capable d’appliquer cette nouveauté, n’est pas disponible dans l’UE sur iPhone et iPad. En cause, le Digital Markets Act (DMA) qui, selon la marque à la pomme, l’obligerait à ouvrir l’accès à des données personnelles et aux applications tierces à des assistants rivaux. Elle assure avoir proposé un intermédiaire sécurisé et un déploiement sur 18 mois, mais la Commission européenne aurait refusé.
Le texte, qui doit garantir une concurrence loyale au sein du bloc, exige en effet que les géants de la tech proposent des solutions d’interopérabilité dans leurs services. Selon les décideurs européens, la responsabilité incombe à Apple, qui ne soumet aucune alternative conforme.
Dernier épisode dans ce feuilleton, la non commercialisation du tout nouveau HomeView au sein de l’UE, en raison de l’absence de Siri AI sur iOS. De son côté, le géant californien espère que la frustration des utilisateurs européens finira par influencer leurs législateurs.