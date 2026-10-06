On n'a pas le droit aujourd'hui en Europe à Siri AI sur nos iPhone. Et clairement, il va falloir prendre notre mal en patience !
Aujourd'hui, les amoureux de la marque Apple peuvent utiliser Siri AI sur les Mac. Mais seulement sur Mac quand on est français - on vous a d'ailleurs testé l'assistant boosté à l'IA ici. Car Apple a fait en sorte de ne pas sortir Siri AI pour iPhone sur le Vieux Continent, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis. Une sortie différée, qui va prendre beaucoup de temps, semble-t-il.
Apple veut que la frustration des clients européens fasse pression sur Bruxelles
Marc Gurman a encore offert cette semaine une information intéressante dans sa newsletter Power On, du côté de Bloomberg. En effet, d'après le journaliste toujours très bien informé de ce qui se passe chez Apple, la firme de Cupertino jouerait actuellement la montre.
Elle ne se presserait ainsi pas de sortir Siri AI en Europe à dessein. « Apple se sert de l'absence de l'IA Siri sur iOS dans la région pour faire pression sur la Commission européenne, dans l'espoir que les clients mécontents s'opposent à l'approche réglementaire de l'UE » explique-t-il ainsi.
Pas de Siri AI avant 2027 ?
L'objet du contentieux ici, plus précisément, est le Digital Markets Act (DMA). Le règlement, qui se veut une protection contre les pratiques anti-concurrentielles, empêcherait Apple de privilégier Siri AI sur iOS face à d'autres assistants alimentés par l'IA. Résultat, aujourd'hui, un bras de fer est engagé entre la Commission européenne et Apple.
Et le dénouement pourrait prendre du temps. Mark Gurman rappelle ainsi le précédent d'Apple Intelligence, déployé en octobre 2024 un peu partout dans le monde, mais seulement en mars 2025 pour ce qui est de l'Europe. Pour lui, ces cinq mois de battement, qui méneraient donc à un lancement début 2027, seraient le « meilleur scénario possible ». « Je ne serais pas surpris que les utilisateurs européens doivent attendre bien plus longtemps » ajoute-t-il.