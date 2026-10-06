Marc Gurman a encore offert cette semaine une information intéressante dans sa newsletter Power On, du côté de Bloomberg. En effet, d'après le journaliste toujours très bien informé de ce qui se passe chez Apple, la firme de Cupertino jouerait actuellement la montre.

Elle ne se presserait ainsi pas de sortir Siri AI en Europe à dessein. « Apple se sert de l'absence de l'IA Siri sur iOS dans la région pour faire pression sur la Commission européenne, dans l'espoir que les clients mécontents s'opposent à l'approche réglementaire de l'UE » explique-t-il ainsi.