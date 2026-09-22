De nouvelles références découvertes dans la deuxième bêta d’iOS 27.2 précisent le fonctionnement d’AutoLock, une fonction encore non annoncée capable de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’il détecte qu'il pourrait avoir été arraché des mains de son propriétaire.
L’arrachage d’un smartphone en pleine rue, parfois appelé « Apple picking » lorsqu’il concerne un iPhone, pourrait bientôt être mieux pris en compte par les mécanismes de sécurité d’Apple. La marque travaille depuis plusieurs mois sur une fonction capable de détecter qu’un iPhone vient brutalement de changer de mains et de le verrouiller automatiquement. La deuxième bêta développeur d’iOS 27.2, analysée par 9to5Mac, apporte de nouvelles indications sur la manière dont le système pourrait fonctionner.
Plusieurs signaux pour détecter un éventuel vol
Baptisée AutoLock dans le code interne d’iOS, la fonction s’appuie sur plusieurs signaux pour déterminer si un iPhone pourrait avoir été arraché à son propriétaire. Les nouvelles références découvertes par 9to5Mac mentionnent notamment une accélération brutale compatible avec l’arrachage du téléphone, une Apple Watch appairée qui reste inaccessible pendant un certain temps, une perte de connexion avec cette montre, une interruption prolongée de la connexion réseau ou encore un iPhone resté déverrouillé au-delà d’un certain délai.
Pris séparément, ces indices pourraient évidemment produire des faux positifs. Le code fait donc également apparaître plusieurs mécanismes destinés à les limiter. Une authentification biométrique réussie, certaines activités effectuées par une application au premier plan ou encore un mécanisme de temporisation après plusieurs verrouillages peuvent empêcher ou suspendre temporairement un nouveau déclenchement.
Le code semble même suggérer un système de vote : un signal indiquant un vol potentiel peut demander le verrouillage, tandis que certains garde-fous, comme une authentification biométrique, la présence dans un lieu familier ou certaines activités d’application, peuvent s’y opposer. Il s’agit toutefois d’une interprétation du fonctionnement du code, et non d'une description officielle fournie par Apple.
AutoLock viendrait compléter la Protection contre les appareils volés, déjà disponible sur l’iPhone depuis iOS 17.3. Cette dernière vise notamment à empêcher une personne ayant volé l’appareil d’effectuer certaines opérations sensibles, même si elle connaît son code d’accès : certaines actions nécessitent Face ID ou Touch ID, tandis que d’autres déclenchent un délai de sécurité d'une heure.
Cette nouvelle fonction répondrait à un problème différent : le moment où le téléphone vient d’être arraché alors qu’il est encore déverrouillé. L’objectif serait alors de réduire très rapidement la fenêtre pendant laquelle le voleur pourrait utiliser l’appareil.
Une fonction encore invisible dans la bêta
Pour l’instant, les utilisateurs d’iOS 27.2 bêta 2 ne peuvent pas activer AutoLock. Selon 9to5Mac, Apple a bien activé le service sous-jacent en arrière-plan, mais le composant chargé de verrouiller effectivement l’iPhone reste désactivé. Cette configuration pourrait permettre à Apple de tester certains éléments du système sans déclencher de verrouillages automatiques sur les appareils des bêta-testeurs.
Ce travail intervient alors que le vol de smartphones reste un problème important dans certaines villes, notamment à Londres. La capitale britannique a d’ailleurs conclu cette année un accord avec Apple autour du partage d’identifiants d’appareils volés afin de rendre plus difficile leur réutilisation ou leur revente. Des témoignages relayés par la presse britannique ont également rapporté des cas dans lesquels des voleurs auraient refusé des smartphones Android après avoir découvert leur marque, mais ces récits ne permettent pas d’établir une préférence générale des voleurs pour l'’iPhone.
Pour l’heure, AutoLock reste donc une fonction en développement. La bêta d'iOS 27.2 révèle surtout qu’Apple cherche à combiner plusieurs indices pour détecter un éventuel arrachage, tout en multipliant les garde-fous afin d’éviter qu’un simple geste brusque ou une situation inhabituelle ne suffisent à verrouiller l’iPhone. C’est un pari technique loin d’être gagné d’avance : entre un système trop prudent qui laisse filer les vrais voleurs, et un système trop nerveux qui verrouille l'iPhone au moindre coup de vent dans le métro, Apple avance sur une ligne de crête où le moindre faux pas suscitera la colère des utilisateurs.