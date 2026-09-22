Baptisée AutoLock dans le code interne d’iOS, la fonction s’appuie sur plusieurs signaux pour déterminer si un iPhone pourrait avoir été arraché à son propriétaire. Les nouvelles références découvertes par 9to5Mac mentionnent notamment une accélération brutale compatible avec l’arrachage du téléphone, une Apple Watch appairée qui reste inaccessible pendant un certain temps, une perte de connexion avec cette montre, une interruption prolongée de la connexion réseau ou encore un iPhone resté déverrouillé au-delà d’un certain délai.

Pris séparément, ces indices pourraient évidemment produire des faux positifs. Le code fait donc également apparaître plusieurs mécanismes destinés à les limiter. Une authentification biométrique réussie, certaines activités effectuées par une application au premier plan ou encore un mécanisme de temporisation après plusieurs verrouillages peuvent empêcher ou suspendre temporairement un nouveau déclenchement.

Le code semble même suggérer un système de vote : un signal indiquant un vol potentiel peut demander le verrouillage, tandis que certains garde-fous, comme une authentification biométrique, la présence dans un lieu familier ou certaines activités d’application, peuvent s’y opposer. Il s’agit toutefois d’une interprétation du fonctionnement du code, et non d'une description officielle fournie par Apple.

AutoLock viendrait compléter la Protection contre les appareils volés, déjà disponible sur l’iPhone depuis iOS 17.3. Cette dernière vise notamment à empêcher une personne ayant volé l’appareil d’effectuer certaines opérations sensibles, même si elle connaît son code d’accès : certaines actions nécessitent Face ID ou Touch ID, tandis que d’autres déclenchent un délai de sécurité d'une heure.

Cette nouvelle fonction répondrait à un problème différent : le moment où le téléphone vient d’être arraché alors qu’il est encore déverrouillé. L’objectif serait alors de réduire très rapidement la fenêtre pendant laquelle le voleur pourrait utiliser l’appareil.