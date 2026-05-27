Pour détecter ce type de vol, le système s'appuierait principalement sur l'accéléromètre de l'iPhone. Ce capteur mesure les variations brusques de mouvement et d'orientation de l'appareil. Un vol à l'arraché produit une signature de déplacement caractéristique, différente d'un geste ordinaire. Lorsque le système reconnaît ce type de mouvement, il déclencherait automatiquement le verrouillage du téléphone. Le système n'est donc pas sans rappeler Theft Detection Lock déployé sur Android l'année dernière .

Apple pourrait exploiter d'autres types de données, notamment si l'utilisateur porte une Apple Watch associée à son iPhone. Un écart soudain et rapide entre les deux appareils signalerait donc que l'iPhone a quitté son propriétaire de manière anormale. Le système prendrait également en compte la localisation géographique et la connexion réseau. Si l'iPhone se trouve dans un lieu non reconnu comme "familier" (maison, travail….) et n'est connecté à aucun réseau Wi-Fi connu, les restrictions appliquées iraient au-delà du simple verrouillage de l'écran.

Dans cette configuration, l'iPhone passerait en mode "Protection en cas de vol", disponible depuis iOS 17.3. Concrètement, cette couche de sécurité bloque toute modification de paramètres critiques (mot de passe du compte Apple, accès aux mots de passe enregistrés, suppression d'identifiants biométriques). Pour effectuer une manipulation, il sera nécessaire de s'authentifier par Face ID ou Touch ID. À cela s'ajoute un délai d'une heure imposé avant tout changement sensible, un laps de temps justement prévu pour que la victime puisse contacter sa banque et sécuriser ses comptes.

Cette nouvelle mesure de sécurité a été repérée par le site spécialisé 9to5Mac. Pour l'heure, aucune information n'a été partagée sur la date de son déploiement. Davantage d'informations pourraient être partagées lors de la conférence WWDC qui ouvrira le 8 juin.